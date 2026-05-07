我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA季後賽次輪今（7）日進行萬眾矚目的聖安東尼奧馬刺對決明尼蘇達灰狼第二戰。這場比賽不僅是場上球技的較量，更是歷史傳承的時刻。灰狼當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）今日迎來生涯第48場季後賽，正式超越隊史傳奇賈奈特（Kevin Garnett），登頂灰狼隊史季後賽出賽數第1人。此外，馬刺兩大傳奇鄧肯（Tim Duncan）與吉諾比利（Manu Ginobili）此役現身場邊看球，似乎真的將神力傳給後輩，半場馬刺24分大幅領先灰狼。作為 2020 年的選秀狀元，愛德華茲在短短幾年間帶領灰狼崛起，成為西區不可忽視的強權。今日開賽後，他的季後賽累計出賽場次來到48場，打破了由「狼王」賈奈特保持了長達22年的47場紀錄。雖目前灰狼隊史季後賽出賽榜前5名中，現役球員包辦了前4位，分別是愛德華茲的48場、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的45場、里德（Nazreon Hilton Reid）的44場與康利（Mike Conley）的43場，這支年輕灰狼如今正處於隊史最巔峰的黃金年代。比賽首節雙方手感冰冷，上演一場驚人的「打鐵大戰」。馬刺全隊23投9中、命中率不足4成，但對手灰狼更慘，首節僅24投7中，投籃命中率低於3成。兩隊首節合計47投16中，狂打31次鐵，且三分線外合計14投僅2中。值得一提的是，今日馬刺主場觀眾席上也出現了讓老球迷熱血沸騰的身影。馬刺傳奇鄧肯（Tim Duncan）與吉諾比利（Manu Ginobili）今日連袂現身，為後輩加油打氣。在傳奇前輩的注視下，馬刺半場以36：24手握領先，展現出強大的主場氣勢。