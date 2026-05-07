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聖安東尼奧馬刺今（7）日於主場續戰明尼蘇達灰狼，全隊攻防回神，自首節就取得將近雙位數領先，第2節更打出35：18攻勢，上半場就建立59：35、多達24分領先優勢，頭號球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）走出上場進攻端低潮，上半場主宰禁區取得14分、9籃板，團隊防守把灰狼投籃命中率壓低到29.8%、三分命中率更低到僅有13.3%。兩隊開局命中率都不佳，雙方前6次出手都未果，直到文班亞馬補扣後才首開得分紀錄，首節馬刺後衛卡斯特（Stephon Castle）、福克斯（De'Aaron Fox）與文班亞馬沒有太多配合，進攻相對雜亂，所幸受益於灰狼方面屢投不進，命中率甚至不到30%，馬刺最終取得7分領先。第二節馬刺仍靠著文班亞馬強勢單打開局，馬刺此時明顯調整打法，開始以文班亞馬上到高位持球為主的陣地戰奏效，穩定取分下逐漸拉開比分差距，灰狼則僅靠愛德華茲（Anthony Edwards）、蘭德爾（Julius Randle）零星單打取分，馬刺單節打出35：18優勢，半場就取得25分領先。數據方面，文班亞馬半場14分、9籃板、1助攻與1火鍋最佳，卡斯特、福克斯也有雙位數得分，灰狼方面全隊無人得分上雙，團隊投籃命中率僅29.8%、三分命中率低到僅有13.3%，半場被守到僅拿到35分，本場依舊從板凳出發的愛德華茲，半場正負值就低到僅有-23。