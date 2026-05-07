NBA季後賽西區準決賽第二戰（G2）聖安東尼奧馬刺今（7）日在主場展現驚人的防守韌性，上半場就以59：35領先明尼蘇達灰狼高達24分。這場翻天覆地的變化，背後隱藏著馬刺隊最強大的秘密武器，傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）在賽前驚喜回歸，親自參與了球隊的影片分析會議。

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波波維奇病後驚喜現身！ 傳承「馬刺文化」顯神威

根據《Locked On Sports》記者馬修泰南（Matthew Tynan）報導，這名帶領馬刺奪下5座總冠軍的名帥，在週二低強度訓練後，特別加入了教練團與球員的影片分析會議。這是自2024年11月因中風被迫無限期離職後，波波維奇首度參與如此關鍵的戰術指導。

球評感嘆：「馬刺這個隊真的太可怕了，這是真正的球隊文化。」雖然波波維奇因身體因素無法親臨場邊執教，但他的戰略眼光與對防守細節的要求，顯然在G2的上半場完美體現。

半場35分刷新下限！灰狼寫下季最恥辱紀錄

在「波波精神」的加持下，馬刺在G2上半場祭出了窒息式的防守。灰狼隊上半場僅拿可憐的35分，刷新了去年11月對戰雷霆時創下的39分半場紀錄。數據顯示，馬刺展現了無限體能與無間斷的包夾，特別是針對灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）的加壓，讓處理球本就不夠細膩的灰狼隊頻頻失誤。

除了馬刺防守強悍，灰狼的臨場調度也受到質疑。球評指出，當文班亞馬（Victor Wembanyama）在場時，灰狼竟派上缺乏空間感的克拉克（Brandon Clarke），讓「外星人」守籃下守得輕鬆愉快；而當文班亞馬下場時，灰狼卻派上容易被狙擊的海蘭德（Bones Hyland），導致節奏完全被馬刺牽著走。

雖然多桑姆（Ayo Dosunmu）傷癒復出，但在如此高強度的對抗中顯然還沒找回手感。灰狼若無法在下半場立即修正，恐怕將在聖安東尼奧吞下慘烈一敗。

▲馬刺傳奇總教練波波維奇（Gregg Popovich）在G1輸球後，特別參加球隊影片分析會議，成功幫助球隊在G2上半場鎖死灰狼。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺傳奇總教練波波維奇（Gregg Popovich）在G1輸球後，特別參加球隊影片分析會議，成功幫助球隊在G2上半場鎖死灰狼。（圖／美聯社／達志影像）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...