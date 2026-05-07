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道奇巨星大谷翔平於台灣時間今（7）日大放異彩，單場敲出2安助隊以12：2痛擊太空人，成功終結連續26打席無安打的低潮。儘管大谷本季投球端繳出防禦率0.97的王牌身手，但打擊端的掙扎，促使教練團昨天採行「專任投手」調度以減輕負擔。對此，昔日恩師、前天使隊總教練喬．梅登（Joe Maddon）受訪分享，過往是「只要大谷不覺得累，教練團便不設限制」，也分析大谷如果過度拉打，有將外角球擊成軟弱滾地的習慣，但即使短時間陷入低潮也不需要太擔心，表達對大谷一直以來的信任。百年一見「棒球天才」大谷翔平今天終於一掃陰霾，敲出睽違26打席的安打，繳出單場4打數2安打、1分打點、跑回2分，幫助道奇以12：2大勝太空人。本季大谷在投手丘上的表現堪稱鬼神，傷癒復出後完全接管比賽。截至目前，他先發6場投37局，雖然僅拿2勝2敗，但防禦率是驚人的0.97，WHIP值更低至0.81。優異的奪三振率10.22與僅.160的被打率，顯示其作為球隊王牌的支配力已達巔峰。不過，打者翔平的打擊率僅0.248、6支全壘打、長打率0.442、OPS0.831，表現持續低迷。若聚焦於近7場成績，打擊率0.192、0轟、長打率0.269，與大谷翔平的巔峰時期相距甚遠。為了應對目前的低潮，道奇教練團開始調整調度，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）採行了讓大谷在先發登板日「投手專任」的辦法。這位承載著前所未有體能消耗的奇才，球團正持續尋找最能減輕他負擔的出賽模式。針對愛徒的現況，前天使隊總教練喬．梅登（Joe Maddon）今日受訪時分享了不同見解。梅登回憶，過去在天使隊與大谷共事的兩年間，他與大谷唯一的共識就是「疲勞管理」。梅登解釋，只要大谷不覺得累，教練團便不設限制，「除了少棒聯賽，我沒見過能兼顧投打的選手。當時我們唯一達成的共識只有關於他腳部狀態的部分，就是『只要感覺到一點疲勞，就不會兩者兼顧』而已。」「即便陷入一點低潮，我認為也不需擔心，他們（道奇）應該也是這麼想的。」梅登強調，大谷是個極度自律的選手，也是會持續修正、精進自己的運動員。梅登也點出大谷翔平在打擊時的「壞習慣」，他分析，「大谷在打擊時若開始過度拉打，就會養成將外角球擊成軟弱滾地的習慣。但交給他就好，他一定能脫離低潮，我也總是在這種時刻選擇遵從他的判斷。」對於道奇讓大谷翔平暫時放棄「二刀流」的決定，梅登強調這是他個人想法，「但就我所知，他相信自己登板投球那天，會比只以打者身分上場時更能提高球隊勝率。」揭示了大谷對投打雙修的自信心。「所以，我想知道讓他專心投球的理由。年齡增長或許是原因之一，但最重要的，我認為球隊直接與翔平本人溝通是最好的。」建議道奇也要不間斷地和大谷溝通，才有辦法得到共識。