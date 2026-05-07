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準備好迎接最有台灣味的棒球盛典了嗎？富邦悍將5月16日（六）、17日（日）在新莊棒球場舉辦「迺夜市 呷好味」主題日，將台灣道地的「夜市文化」搬進新莊城堡，主題日期間二樓場外廣場將變身為臨時的「和興街觀光夜市」，並設有多項「夜市真趣味」遊戲攤位—「跳跳福氣來」、「擊中得點圈」、「指定好球袋」或「魚來魚好運」，只要挑戰成功過關，就有機會獲得極具夜市特色的「擺攤中！悍將造型迷你燈牌」，數量有限，送完為止，快來展現你的夜市王實力！既然一起來逛夜市，絕對少不了「呷好味」的美食，現場集結多家夜市美食攤位，從經典小吃到特色飲品應有盡有，讓你在場邊也能體驗邊走邊吃的夜市快感，除了內野的美食攤位外，外野也將設有夜市美食攤位提供給外野球迷不同的選擇。舞台活動部分同樣精采可期，特別在場外活動舞台上規劃「夜市美味ㄅㄆㄇ」注音大挑戰，考驗你對台灣小吃的熟悉度；還有燒腦又有趣的「夜市猜謎EMOJI」，看你能否從表情符號中一眼識破夜市美食名單。為了讓大家感受夜市情懷，本次特別與國民零食品牌「乖乖」聯手，推出聯名款「茄芷袋」，以經典紅藍綠線條結合悍將藍與乖乖元素，兼具實用性與收藏價值。此外，於進場贈品攤位帳篷出示活動體驗卡即可兌換一罐金牌台灣啤酒(限18歲以上民眾兌換)，讓球迷在熱血觀賽同時，也能享受沁涼暢快的滋味。主題日期間凡購買內野票券者，即可領取上述贈品，數量有限，送完為止，更多活動詳情請鎖定富邦悍將官方粉絲團。