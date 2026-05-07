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西區準決賽馬刺今（7）日對決灰狼的系列賽第二戰，場上煙硝味越來越濃。第三節中段馬刺核心卡斯爾（Stephon Castle）與灰狼後衛海蘭德（Bones Hyland）在場上爆發肢體衝突，最終只有海蘭德被吹罰技術犯規。此外，灰狼同時傳出利空消息，剛回歸的多森姆（Ayo Dosunmu）因傷勢再度提前傷退。衝突發生在第三節還剩5分半之際，當時馬刺新秀卡斯爾在三分線外試圖卡位接球，因此順勢推了海蘭德一下。此舉立刻引起海蘭德強烈不滿，隨即衝上前用力回推卡斯爾，雙方球員趕緊上前將兩人拉開，避免衝突擴大。裁判在經過回放檢視後，判定卡斯爾為一般犯規，而後續反應過激的海蘭德則領到一次技術犯規。這起衝突也能看出兩支年輕球隊在季後賽次輪交手的緊繃情緒，雙方誰也不讓誰。除了場上的火藥味，灰狼也在比賽中傳出利空消息。賽前才獲得隊醫許可、正式傷癒回歸的多森姆（Ayo Dosunmu），原本被寄予厚望能增添後場火力，沒想到他在替補上陣僅10分鐘後，就因右腳跟疼痛（Right Heel Pain）被迫提前退場。灰狼球團隨後也發布消息，確認多森姆此役回歸狀態為「出賽成疑（Questionable）」，高機率不會再回到場上。對於已經失去迪文森佐（Donte DiVincenzo）的灰狼來說，多森姆的二度受傷讓球隊後場戰力雪上加霜。