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統一獅年度盛事「府城獅吼宮」將於 5月16日（六）、5月17日（日） 盛大舉辦，今年首度移師亞太成棒主球場。適逢5月考季與求職熱潮，獅隊特別規畫「吼力包高中」主題日，邀請文昌帝君親自坐鎮，將熱血激昂的棒球殿堂轉化為充滿儀式感的文化祭典，為廣大考生與求職者祈福加持，開賽首日更邀請「台南女兒」徐凱希、張文綺擔任開球嘉賓。5.16(六) 開賽首日，球團特別邀請到《天才衝衝衝》人氣組合「天衝雙姝」徐凱希、張文綺擔任開球嘉賓。兩位嘉賓以反應敏捷、綜藝感強的「高能輸出」形象著稱，在節目中展現出的機智拆題能力與靈活節奏，常在關鍵時刻扭轉局勢，與「包高中」主題追求的智慧與運氣完美契合。期盼藉由她們在節目中的亮眼表現，將那份考場必備的靈活思緒分享給現場球迷。在身份背景上，兩位嘉賓與府城及傳統文化皆有深厚淵源。徐凱希由歌手出道轉戰主持，因連續多年擔綱台南跨年晚會主持，被球迷親切稱作「台南女兒」；張文綺則是實力派台語唱跳歌手，曾演唱多首與民間信仰相關的歌曲，其直率風格深受觀眾喜愛。本次來到府城獅吼宮，她們除了擔任開球嘉賓，更將在場外與UniGirls與球迷互動，重現經典的節目遊戲，挑戰現場粉絲的反應力。此外，兩位也將於賽前帶來精彩演唱，以歌聲為考生們強力應援。本次「吼力包高中」主題活動豐富多元，5.16(六) 除了場外有徐凱希與張文綺的近距離互動，更邀請到融合廟宇文化與現代電音的藝術團體「三牲獻藝」，帶來多首震撼感官的跨界曲目演出。為了讓球迷實質感受文昌護體的祝福，當天內野下層進場球迷將可獲得限定的「包高中必勝文具組」，祝福所有考生在考場上如魚得水，與統一獅一同取得勝利。