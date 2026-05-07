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紐約洋基隊隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今（7）日在主場對戰德州遊騎兵的比賽中，揮出個人本季第15轟，不僅超越芝加哥白襪隊的日籍強打村上宗隆，獨居大聯盟全壘打王寶座，更追平了隊史傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）等人的紀錄。驚人的穩定表現讓日本網友紛紛直呼：「根本就是怪物。」賈吉今日擔任先發第2棒、右外野手，前兩打席雖然接連遭到遊騎兵先發右投艾瓦迪（Nathan Eovaldi）三振，但6局下第三度對決時，賈吉沒再錯過機會。在落後6分的情況下，他鎖定一顆內角指叉球，一棒掃向右中外野看台前方的牛棚，擊球初速高達110英哩（約177公里），飛行距離399英呎。這發全壘打是賈吉本季第15轟，他在洋基賽季前37場比賽就達成此成就，追平了1930年貝比魯斯以及2007年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的數據，並列洋基隊史第3多。若以此進度推算，賈吉整季有望再度挑戰單季60轟神蹟。原本與賈吉並列全壘打王的白襪隊重砲村上宗隆，今日表現則相對低迷，單場4打席吞下4次三振，未能開轟。賈吉也藉此超車，正式獨居大聯盟全壘打王。這場美日強打的對決引發日本網友熱烈討論，不少網友感嘆：「去年是『大谷 vs 賈吉』，今年變成了『村上 vs 賈吉』，日本人能連續兩年跟世界最強打者爭奪全壘打王，真的太驚人了！」更多網友讚嘆賈吉：「根本就是怪物。」不過也有球迷說賈吉雖然例行賽神勇，但若想成為紐約真正的傳奇，必須在季後賽證明自己的抗壓性。儘管賈吉個人表現亮眼，但洋基隊今日整體打線受到遊騎兵先發投手艾瓦迪的強力壓制。艾瓦迪主投8局僅被敲出3支安打，失掉的唯一1分就是賈吉的陽春砲。終場洋基以1：6不敵遊騎兵，中斷了近期的5連勝。