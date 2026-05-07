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NBA西區準決賽G1戰火點燃，洛杉磯湖人於客場以90比108慘敗給奧克拉荷馬雷霆。賽後，向來有話直說的「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在自己的節目中大開殺戒，不僅質疑湖人對亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的包夾策略，更點名批評史馬特（Marcus Smart）出手過多，無視球隊階級。針對湖人在比賽中頻繁包夾SGA的策略，亞瑞納斯直言這完全是作繭自縛。他認為在季後賽層級，包夾只有在對方場上有「投不進球的弱點」時才成立：「如果你在季後賽必須去包夾某個球員，那意味著你已經輸了。只有當對方陣容裡有人接到球卻投不進時，包夾才有意義。但雷霆場上滿是射手與能製造機會的人，你跑去包夾，他們傳球，最後你只是白白浪費體能並送出空檔。面對雷霆，你只能選擇正面對抗。」除了戰術層面，亞瑞納斯更將火線對準了史馬特。史馬特在本場比賽出手15次僅命中4球，低迷的效率讓亞瑞納斯極度不滿，他甚至質疑史馬特是否搞錯了自己的角色：「合約裡有寫每個人都必須上場投籃嗎？這難道是AAU（業餘籃球聯盟）嗎？他在曼菲斯都不敢這樣亂投，怎麼來到洛杉磯就覺得自己了不起了？他憑什麼在這裡投15次？」亞瑞納斯更細數他的觀察，表示史馬特的出手邏輯混亂：「規則應該很簡單：第一球進了才能投第二球，沒進就去快攻上籃，就這樣。像以前那樣當家球星包攬一半出手機會、帶領球隊贏球的日子去哪了？」在亞瑞納斯看來，湖人的失利源於缺乏明確的進攻層級。當詹姆斯（LeBron James）試圖扛起球隊時，角色球員不應隨意揮霍進攻回合。他強調，季後賽是屬於超級球星的舞台，如果角色球員自認是主角，那這支球隊便離出局不遠了。目前湖人在系列賽以0比1落後，且當家球星唐西奇（Luka Doncic）仍因傷缺陣。如何在G2修正防守策略並重新分配出手權，將是湖人能否在客場反擊的關鍵。