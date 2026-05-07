紐約尼克今（7）日在主場以108：102險勝費城76人，系列賽取得2：0領先，NOWnews球評李亦伸在賽後針對本場賽事進行深度點評，不僅大讚尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的出色發揮，並大膽預測在76人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）缺陣的情況下，尼克有望以4比1終結系列賽，挺進下一輪。

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尼克防守策略奏效　成功鎖死76人後場

李亦伸指出，尼克隊本場比賽最成功之處在於對76人後場的強大防守壓迫，有效限制了76人兩名主力後衛的發揮，馬克西（Tyrese Maxey）不僅在下半場進攻熄火，全場也發生高達6次失誤，顯示尼克的針對防守對位與壓迫做得相當出色。　

在受訪過程中，球評李亦伸盛讚尼克球星唐斯，即便陷入犯規麻煩全場只打了26分鐘，但是依然繳出 20分、10籃板、7助攻的全能數據，另外他也點名兩位鋒線球員阿努諾比（OG Anunoby ）以及布里吉斯（Mikal Bridges），兩人合計攻下40分，是尼克的獲勝的一大主因。

恩比德缺陣影響大　76人恐難敵尼克

李亦伸表示，76人當家球星恩比德（Joel Embiid）因傷缺陣影響太大，少了恩比德坐鎮禁區，76人攻防兩端皆受到極大限制，接下來系列賽的第三、第四戰將移師至費城76人主場舉行，76 人後場雙衛能否找回高效命中率並突破尼克防線，將是他們能否在主場扳回一城的唯一機會。

最後李亦伸預測未來走勢，他說：「如果恩比德接下來比賽還是無法上場，這個系列賽有極大機率會以4比1提前終結，尼克晉級NBA東區決賽」。




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吳忠育編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，2015年開始入行至今已經邁入第十年，對於國內職籃、NBA及中華職棒等賽事特別關注在職涯中採訪過許多像Dwight Howard、林書豪等知名球星。
目前在《NOWnews今日新聞》擔任影音編輯，...