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18.8% - 奧斯汀·里夫斯 (2026年 昨晚)



20.0% - 科比·布萊恩 (2000年)



20.8% - 科比·布萊恩 (2009年)



21.1% - 科比·布萊恩 (2004年)



23.8% - 科比·布萊恩 (2002年)



25.0% - 科比·布萊恩 (2010年)



25.0% - 奧斯汀·里夫斯 (2026年 上周)





洛杉磯湖人昨（6）日在西區準決賽首戰慘敗給奧克拉荷馬雷霆，除了團隊防守崩盤，進攻端的低迷更是敗因之一。美媒《Onyx》更新動態，揭露了一項令湖人球迷揪心的數據：明星後衛里夫斯（Austin Reaves）昨晚單場僅18.8%的投籃命中率，正式寫下本世紀湖人球員在季後賽（至少出手15次）的最低紀錄。根據統計，本世紀湖人隊史在季後賽單場出手至少15次的比賽中，命中率最低的前七場比賽，竟然全數由傳奇球星科比·布萊恩（Kobe Bryant）與現役後衛里夫斯包辦。里夫斯在昨日對陣雷霆的比賽中，手感冰冷至極，全場16投僅3中，命中率低至18.8%，一舉超越了科比在2000年寫下的20%紀錄，成為這項不名譽榜單的榜首。更令人擔憂的是，里夫斯在「上周」的比賽中也曾投出過25.0%的低迷表現，同樣位列榜單第七。雖然與隊史最偉大的傳奇科比並列榜單，對部分球員來說或許是一種另類的「並肩」，但對目前的湖人而言，這絕對是危險信號。科比過去雖偶有投籃失準的比賽，但他能透過關鍵時刻的造犯規挽回頹勢，且職業生涯多次帶領湖人奪冠；然而，里夫斯作為目前的進攻核心之一，在唐西奇（Luka Doncic）缺陣時，若無法維持穩定的得分效率，將讓詹姆斯的負擔變得無比沈重。這份榜單顯示出，湖人在季後賽高度依賴球星單打的特質，當手感不佳時，往往會出現數據極端化的情況。里夫斯昨晚的16投3中不僅重挫士氣，更讓雷霆能肆無忌憚地包夾其他球員。在接下來的G2，里夫斯能否調整心態，將命中率拉回平均水準，或是增加空切與助攻來貢獻價值，將是湖人能否在客場止敗、避免陷入0-2絕境的關鍵點。