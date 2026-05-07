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洛杉磯湖人季後賽第二輪首戰90：108慘敗給奧克拉荷馬雷霆，持球核心里夫斯（Austin Reaves）持續低潮，全隊只靠詹姆斯（LeBron James）一人苦撐大局，勇士球星格林（Draymond Green）稍早於節目中公開表示，湖人已經沒什麼勝算，還提出「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）僅得18分、結果湖人還是慘敗18分的殘酷真相為例，「湖人只剩下唯一希望，就是詹姆斯必須全場主導比賽。」湖人昨戰將SGA守到上場35分鐘15投8中，僅攻下18分，是季後賽至今唯一一場沒攻下超過20分的比賽，反觀詹姆斯27分、4籃板與6助攻全能發揮，結果湖人還是慘敗收場，格林就認為，現在唯一希望就是寄望詹姆斯主導全場，「如果他做不到，湖人就沒什麼勝算了。」「湖人只讓SGA攻下18分，這是很不容易的事，結果最後還是輸了18分。」格林笑說，「所以我認為，雷霆的陣容深度，對湖人來說實在難以招架。」但格林也觀察到，他認為詹姆斯處理雷霆防守仍舊很從容，「雷霆根本沒辦法限制詹姆斯、或是讓他被迫加快節奏。我相信詹姆斯可以把隊友帶進他想要的進攻節奏裡，但前提是不能連續失誤，而且你知道，在對陣雷霆時，一旦你犯錯，他們就會讓你付出代價。這讓我想起了當年的馬刺。 」