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洛杉磯湖人隊在西區季後賽次輪首戰不敵奧克拉荷馬雷霆後，不僅面臨系列賽0：1落後，陣中防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的傷勢更傳出讓人不禁毛骨悚然的細節。湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）在受訪時爆料，范德比爾特的受傷畫面超級恐怖又噁心，甚至直言：「骨頭都刺破皮膚露出來了。」范德比爾特首戰客場挑戰雷霆時，在一次籃下封阻嘗試中手指撞擊籃板，隨即神情痛苦倒地並握著手指退場。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）昨日的報導，初步診斷為右小指完全脫臼。湖人中鋒海斯今日面對媒體時，形容了當時在休息室看到的慘狀：「你有看到他手指的照片嗎？真的很噁心，他的骨頭都穿過皮膚露在外面了。你絕對不想看到隊友受傷，那個畫面真的讓人反胃。」海斯接著補充：「那是脫臼，不是骨折。我也曾脫臼過，但那絕對是我這輩子見過最嚴重的脫臼，我真的很驚訝。」湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在第二戰前的採訪時則顯得相當淡定，僅表示：「醫護人員已經把他的手指接回去了，目前他正戴著夾板進行固定，現在狀態是每日觀察。」湖人球團在週三的官方傷病名單中，意外地將范德比爾特列為「每日觀察名單（Day-to-Day）」，不過最新更新的出賽機率為「機率極低（Doubtful）」，預計高機率將缺席明日的第二戰。在缺少唐西奇（Luka Doncic），范德比爾特（Jarred Vanderbilt）又無法出戰下湖人可能被迫動用布朗尼（Bronny James）以及小史密斯（Nick Smith Jr.）等小將來填補時間。范德比爾特在本屆季後賽出賽6場，雖然場均僅3.3分、3.8籃板，但他在防守端提供的活動力與對抗性，一直是湖人板凳席上的重要能量。若他長期缺陣，對於正處於落後劣勢的紫金軍團而言，無疑是沉重的打擊。