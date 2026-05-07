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NBA美國職籃（National Basketball Association）台灣時間今（7）日，費城76人在季後賽次輪對上紐約尼克的第二戰遭遇慘痛失利。儘管帶著1分領先進入決勝節，76人卻在第四節進攻徹底斷電，單節命中率低至21.1%，最終102：108輸球，導致系列賽陷入0：2落後絕境。總教練納斯（Nick Nurse）賽後直言，球隊創造了許多絕佳機會卻無法把握，在關鍵時刻「連四次完美空檔失手」，而今天砍下26分的馬克西（Tyrese Maxey）也無奈簡短回應「就是繼續投」。在76人對戰尼克此場戰役中，雙方互有領先，全場共發生25次領先更迭。76人在前三節靠著超過五成的外線準星與尼克抗衡，進入第四節前仍以90:89領先。然而，關鍵12分鐘內，76人全隊19投僅4中，三分球更是10投1中。在當家球星恩比德（Joel Embiid）因傷缺陣下，隊伍失去禁區支柱，外圍火力又在最需要時刻失靈，眼睜睜看尼克帶走勝利。此役雖然76人主將馬克西（Tyrese Maxey）攻下全隊最高的26分，但他在第四節也繳出7投2中的表現。加上明星前鋒喬治（Paul George）與潛力新秀艾吉康（VJ Edgecombe）在末節聯手繳出9投0中的難堪成績，包括5次三分球嘗試全數落空。儘管喬治、艾吉康賽後皆表示出手機會十分理想，但在季後賽戰場上，無法將空檔轉換為分數即是「原罪」。對此，76人教頭納斯（Nick Nurse）賽後表示，「我認為我們可能有連續四次完全空檔的投籃沒進。」「我們需要持續得分，也打出了出色的進攻，只是沒能投進球。」納斯不斷表示，問題就出在命中率。對此，艾吉康也同意，「我們對我們在第四節末段得到的投籃機會相當滿意。」不過他解釋，「我認為我們得到了很多很好的空檔機會，我們只是投丟了。」對於76人主力馬克西而言也是慘痛經驗，砍26分卻沒帶走勝利的他，也被問及如果球隊投籃狀況差，可以如何提供幫助，他簡短回應，「就是繼續投」、「如果你有空檔，你就必須投籃」。尼克隊今天同樣砍26分的布朗森也提及76人的狀況，「我也認為他們錯過了一些好機會。讓我們僥倖躲過。」不過76人在這次季後賽首輪在1：3落後塞爾提克時，上演驚天大逆轉，這次對上尼克雖以0：2落後，但仍保有頑強的競爭力。