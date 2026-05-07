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▲靠著文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區的威懾力以及福克斯（De'Aaron Fox）的快速推進，讓灰狼防守悍將戈貝爾（Rudy Gobert）與蘭德爾（Julius Randle）疲於奔命。（圖／美聯社／達志影像）

西區季後賽次輪第二戰明尼蘇達灰狼在客場手感冰冷，今（7）日終場以95：133慘遭聖安東尼奧馬刺痛宰，系列賽被扳成1：1平手。這場分差高達38分的慘案，一度讓馬刺領先多達49分。然而，翻開歷史紀錄可以發現，這類「單場斷電」的慘案似乎已經成為灰狼近年季後賽邁向成功的奇特傳統。馬刺今日在傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）與吉諾比利（Manu Ginobili）的場邊督軍下，打出應有的主場氣勢。比賽轉折發生在第二節，馬刺轟出一波31：13的瘋狂高潮，直接將領先拉開到24分。灰狼整場比賽就像是撞上了聖安東尼奧的防守鐵壁，投籃命中率僅39.8%，三分球更是30投9中，完全找不到準星。特別是當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）僅13投5中拿到13分，加上全隊高達22次失誤，讓比賽在第四節中段就進入垃圾時間。雖然大比分輸球很難堪，不過灰狼球迷或許不必過於恐慌。數據顯示，這已經是灰狼連續第7個系列賽出現「至少一場大比分慘敗」的狀況。從2024年次輪對陣金塊狂輸27分，到2025年對陣雷霆、勇士及湖人時都曾出現落後超過20分的崩盤慘劇，灰狼最終往往能調整回穩。這種「單場斷電」看起來只是這支年輕球隊重新找回專注度的過程。今日灰狼在半場就落後達24分，末節甚至提早8分鐘就把主力紛紛換下進入垃圾時間，這或許就是總教練芬奇為了保留體能回歸主場的策略性放棄。馬刺今日之所以能打出49分的領先，核心關鍵在於徹底拖垮了灰狼的體能。馬刺全隊7人得分上雙，靠著文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區的威懾力以及福克斯（De'Aaron Fox）的加速推進，讓灰狼防守悍將戈貝爾（Rudy Gobert）與蘭德爾（Julius Randle）疲於奔命。灰狼除了麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）表現尚可外，其餘主力投籃完全失準，甚至在罰球線上也僅有31投16中。隨著系列賽即將移師灰狼主場，馬刺能否維持這種高壓的節奏，或是灰狼會延續「慘敗後必覺醒」的傳統，將是G3的最大看點。