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聖安東尼奧馬刺於台灣時間今（7）日在季後賽主場以133：95大勝灰狼，將系列賽扳成1：1平手。馬刺核心文班亞馬（Victor Wembanyama）此役僅出賽25分鐘便高效進帳19分、15籃板，僅耗時6場便達成季後賽累計「100分、30阻攻」里程碑，寫下歷史最快紀錄，展現恐怖的防守支配力。面對外界對於馬刺缺乏季後賽經驗的質疑，文班亞馬賽後霸氣回應「我們不在乎！」展露帶領球隊開啟新時代的大將之風。馬刺在季後賽主場強勢出擊，終場以133:95大勝明尼蘇達灰狼，將系列賽扳成1:1平手。馬刺「大長人」文班亞馬（Victor Wembanyama）此役展現驚人效率，僅出賽25分鐘便繳出19分、15籃板、2阻攻的全面數據。文班亞馬今天雖沒有完整出戰，在上半場馬刺掌握領先優勢後，就有下場短暫休息，隨著馬刺持續擴大領先，身為隊上主力的文班亞馬今天也相對輕鬆，卻也不斷創造新紀錄。根據統計，文班亞馬這次季後賽僅上場6場比賽，首輪首秀對上波特蘭拓荒者就砍35分，雖在G2半場結束前就因上籃跌倒，進入聯盟腦震盪保護協議，但回歸後已達成在季後賽累積100分、30阻攻的里程碑，也是史上用最少場次達成該紀錄的人。特別是在與灰狼的首戰，當時馬刺雖輸球，但文班亞馬在開賽短短13分鐘內就瘋狂送出6次阻攻，全場繳出12次火鍋，堪稱「滿漢全席」。文班亞馬奇蹟重生的表現，也讓他帶著這項數據正式超越各界前輩，成為NBA歷史上最快達成此項數據的球員，再次證明其「外星人」般的賽場支配力。然而，馬刺雖有著22年連續進入季後賽紀錄，但從2019-2020球季開始就打不進季後賽，一直到今年才重返季後賽戰場。尤其從文班亞馬入隊，正式開啟「斑馬」時代後，馬刺在前幾年都沒有季後賽經驗。對此，文班亞馬作為隊上核心，已經多次被問及馬刺缺乏季後賽經驗等問題，今天賽後文班亞馬在場邊接受訪問，再次被問及類似問題，他只重申，「我們不在乎。We don’t care.」展現22歲超齡的大將之風。