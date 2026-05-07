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在聖安東尼奧馬刺與明尼蘇達灰狼的西區準決賽系列賽中，所有的鎂光燈都聚焦在文班亞馬（Victor Wembanyama）的統治力，但馬刺能與灰狼僵持不下的背後，一位「隱形功臣」的覺醒至關重要。前鋒尚帕妮（Julian Champagnie）在季後賽開局低迷後迎來大爆發，從前四戰場均僅8分，到近三場翻倍能場均貢獻16分，成為馬刺側翼最可靠的火砲。在今日進行的西區準決賽G2中，尚帕妮在第三節徹底進入「無我境界」。他不僅在該節外線手感熱燙，強投三分4投全中、單節獨拿12分，更在防守端展現極大價值。比賽進行到第三節剩餘4分28秒時，尚帕妮更上演了攻守兩端的教科書級演出：他先是在禁區正面封蓋了灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）的強勢上籃，回頭隨即奔向45度角接應隊友傳球，命中一記冷酷的空檔三分。這波「一攻一守」的來回五分差表現，直接點燃了馬刺主場的氣氛，也重挫了灰狼的追分士氣。尚帕妮對於許多資深球迷以外的人來說，尚帕妮的名字或許稍顯陌生。這位身高203公分的側翼球員，其籃球之路並非一帆風順。尚帕妮來自聖約翰大學，他的雙胞胎兄弟賈斯汀·尚帕妮（Justin Champagnie）同樣在NBA打拚。2022年選秀會上他不幸落選，最初與76人簽下雙向合約，隨後被裁掉，最終被當時的馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）相中。尚帕妮擁有標準的側翼體型，具備優異的移動速度與投射手感。他在馬刺體系中被定位為「3D球員」（3-Point & Defense），平時並不佔用大量球權，主要負責拉開空間與盯防對方側翼核心。而波波維奇也曾在採訪中稱讚尚帕妮的籃球智商，認為他總能出現在正確的位置。在季後賽高強度的對抗中，他穩定的空檔把握度，讓對手不敢輕易對文班亞馬進行過度包夾。統計數據顯示，尚帕妮在季後賽前四場表現平平，場均僅能貢獻8分，甚至在場上顯得有些放不開。然而，進入西區準決賽後，他的侵略性顯著提升，近三場場均得分翻倍來到16分，投籃命中率更維持在五成左右。當馬刺的其他射手手感低迷時，尚帕妮的「冷箭」往往能起到止血作用。隨著系列賽進入白熱化，這位落選秀出身的側翼奇兵，將是馬刺能否挺進西區決賽的關鍵變數。