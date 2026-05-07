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NBA西區準決賽G2今日繼續在聖安東尼奧開打，然而這場比賽卻演變成一邊倒的屠殺。明尼蘇達灰狼在客場以95：133慘敗給馬刺，系列賽被追成1比1平手。最令球迷揪心的是，灰狼當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）此役表現掙扎，賽後更是拖著冰敷雙膝的沈重腳步走回更衣室，傷勢陰影籠罩了灰狼的晉級之路。愛德華茲在首戰驚喜復出繳出優異表現後，今日持續帶傷上陣，但顯然膝蓋傷勢嚴重影響了他的爆發力與場上判斷。本場比賽愛德華茲僅出賽24分鐘，全場13投5中，其中三分球5投僅1中，僅貢獻12分、3 籃板。數據顯示，愛德華茲在場上的正負值高達，位居全場最低。這意味著當他在場上時，灰狼兵敗如山倒，完全無法抵擋馬刺多點開花的攻勢。面對馬刺多名年輕側翼的強力防守時，愛德華茲多次切入受阻，顯然失去了往日過人的第一步速度。比賽尚未結束，愛德華茲便因分差過大提前退場。賽後轉播畫面捕捉到，愛德華茲的，在工作人員陪同下神情落寞地走回更衣室，步伐顯得相當蹣跚。這也證實了外界的猜測：為了季後賽，愛德華茲正忍受著極大的身體負擔在打球。除了核心受傷，灰狼今日的整體防守也乏善可陳，讓馬刺狂轟133 分。38分的分差不僅創下球隊本季季後賽最慘烈敗仗，也顯示出當愛德華茲失去進攻威脅時，灰狼的進攻體系容易陷入停滯。隨著系列賽回到明尼蘇達，灰狼擁有短暫的休息時間。愛德華茲能否在G3前讓膝蓋傷勢得到有效緩解，將直接決定系列賽的風向。對於「蟻人」而言，如何在身體狀況不佳的情況下，利用傳球或防守幫助球隊，並在主場找回準星，將是他面臨的一大考驗。