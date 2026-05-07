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隨著2026年國際足總世界盃（2026 FIFA World Cup）腳步臨近，中國觀眾今年恐怕面臨無法透過電視觀賽的窘境。據《北京日報》報導，中央電視台（央視）至今仍未與國際足球總會（FIFA）就本屆世界盃轉播權達成一致，雙方在授權費用上的心理預期存在巨大鴻溝，談判陷入僵局。FIFA最高開價到3億美元（約合新台幣94億元），但中國央視預算最高僅8000萬美元（約合新台幣25億美元），雙方在價碼上差異巨大。根據相關消息指出，FIFA最初向央視開出的轉播權報價高達2.5億至3億美元。即便目前報價已下調至約1.2億至1.5億美元，但與央視僅6000萬至8000萬美元的預算上限相比，仍高出將近一倍。央視對於體育版權市場不合理漲價的抵制態度早有先例。去年世界盃資格賽期間，央視便曾因亞足聯代理公司報價過高而決定不購買轉播權。如今，這股抵制高價授權金的趨勢顯然已延續至世界盃。過去二十年間，世界盃在中國的轉播費持續飆升，一開始轉播費約從1200萬美元起跳。2010年與2014年兩屆打包價格僅1.15億美元，但從2018年與2022年兩屆開始，打包價格約3億美元。除了價格翻倍成長外，FIFA的定價策略也備受爭議。據悉，FIFA此次給印度開出的兩屆世界盃打包價僅需3500萬美元，這種針對不同地區「看人下菜碟」的巨大價格落差，讓中方難以接受。央視堅持不妥協的背後，存在多項現實因素考量，中國隊未能晉級，即便世界盃擴軍至48隊，賽事對國內觀眾的吸引力仍大幅打折扣。另外本屆賽事在美洲舉辦，熱門場次多集中在北京時間凌晨或上午，導致廣告商投放意願降低。隨著賽事臨近，談判持續僵持已導致廣告商流失。此外轉播停滯，也讓中國媒體記者目前仍無法辦理簽證，亦無法申請現場演播室及解說席，勢必影響轉播品質。據統計，本屆世界盃中國贊助商已投入超過5億美元。一旦央視最終決定不轉播，對於投入重金的中國商家而言將是無法接受的打擊。同時，若失去中國市場，FIFA的招商底氣與未來漲價的籌碼也將大打折扣。