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NBA東區次輪G2今日於紐約麥迪遜花園廣場（MSG）火熱開打，除了場上激烈的對抗，第三節出現的一段意外插曲也讓全場氣氛嗨到最高點。費城76人中鋒德拉蒙德（Andre Drummond）在試圖清除卡在籃板後的死球時頻頻失手，最終由尼克隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）接手，他使用拖把瞬間把球救下來，引發全場歡呼，讓德拉蒙德當場顯得極其尷尬。比賽進行至第三節剩餘7分54秒時，籃球意外卡在籃板後方的支架上。76人隊控衛馬克西（Tyrese Maxey）起初試圖排除卻無果，隨即將拖把交給了身達6呎11吋（約211公分）的隊友德拉蒙德。原本以為憑藉德拉蒙德的身高能輕易解決，沒想到他連續揮動拖把多次，甚至前後捅了至少11次，球依然頑固地留在原地，只是在支架兩側來回彈跳。隨著德拉蒙德不斷失敗，MSG球場的噓聲也隨之高漲，現場主播布林（Mike Breen）更幽默地播報德拉蒙德在此次「投籃」中是0投4中。眼看德拉蒙德無計可施並沮喪地攤開雙手放棄，身為競爭對手的尼克中鋒唐斯隨即接手拖把。唐斯僅用了一記精準且優雅的「戳擊」，就順利將籃球撥回場內。這一幕讓MSG全場觀眾從原本的嘲諷瞬間轉為瘋狂的尖叫與喝采，唐斯彷彿成了拯救比賽的英雄。德拉蒙德在尷尬之餘無處可躲，只能留在場上目睹唐斯因隨後的犯規走上罰球線，接受全場球迷的英雄式歡呼。今日的比賽延續了兩隊在季後賽的宿敵氛圍，尼克隊正尋求在系列賽取得2-0領先。在前一場比賽中，尼克以39分之差痛擊76人，寫下連續三場季後賽贏球超過25分的歷史紀錄。尼克隊總教練麥克·布朗（Mike Brown）賽後強調，他的目標是帶領球隊自1999年後首度闖入總決賽，並要求球員屏蔽外界噪音專注比賽。截至發稿前，唐斯已貢獻20分、9籃板及6助攻的全能數據，而阿努諾比（OG Anunoby）也進帳24分與4抄截，幫助尼克在關鍵時刻保持優勢。