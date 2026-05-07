聖安東尼奧馬刺今（7）日在西區準決賽第二戰以133：95大勝明尼蘇達灰狼，將系列賽扳成1：1平手。除了文班亞馬（Victor Wembanyama）的統治級表現外，馬刺前鋒瓦塞爾（Devin Vassell）在第3節的一記驚天「空中接力三分球」，更讓全場球迷與社群媒體陷入瘋狂，直呼這簡直是日本動漫《影子籃球員》現實版。

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無視物理定律！先起跳才接球　瓦塞爾底角神蹟震撼全場

這記不可思議的進球發生在第三節還剩10分多鐘時，馬刺尚帕尼（Julian Champagnie）在禁區進攻無果，拚命將球救向底角。眼看進攻時間（Shot Clock）即將耗盡，埋伏在底線的瓦塞爾竟在球還沒傳到手之前就先行起跳，隨後在空中接球的瞬間完成投籃動作並將球射出。

隨著球應聲入網，這記難度極高的「空中接力三分球」瞬間點燃主場氣氛。美媒《BrickCenter》隨即分享這段畫面並驚訝表示：「瓦塞爾在接到球之前就起跳了。」更有資深球迷回憶，上一個完成這種神蹟的球員，或許要追溯到當年的格里芬（Blake Griffin）。

綠間真太郎真人版？球迷朝聖：這球超越科學了

這記進球畫面迅速在網路上瘋傳，許多球迷紛紛聯想到知名籃球動漫《影子籃球員》中，奇蹟世代射手綠間真太郎與高尾和成合作的絕招「空中接力三分球」。網友紛紛留言感嘆：「綠間真太郎真的存在」、「我到底看了什麼」、「這是影子籃球員真人版嗎？」、「這球真的太扯」、「看影子籃球員真的能學到東西嗎？」

馬刺全隊手感燙！7人得分上雙血洗灰狼

除了瓦塞爾的驚人之舉，馬刺今日整體狀態極佳，全隊共有7人得分上雙。瓦塞爾雖然手感略有起伏，但這記三分彈展現了馬刺今日「怎麼投怎麼有」的驚人氣勢。文班亞馬全場貢獻19分、15籃板，搭配新秀卡斯特（Stephon Castle）全場最高21分的演出，馬刺終場以38分之差痛宰灰狼，一掃首戰落敗的陰霾。

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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯、防守Google News等任務，在工讀期間累積許多編輯經驗，也...