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聖安東尼奧馬刺今（7）日只用三節就打爆明尼蘇達灰狼，但首節開局其實打得不順，又被灰狼拖入泥巴戰，要不是灰狼命中率低到不可思議，否則比賽還很難說，所幸第二節開始，馬刺找回「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）使用說明書，透過高位持球、弧頂持球與後衛打擋拆，2套戰法才重新讓半場進攻活絡起來，同時間也透過包夾，讓灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）打出災難級表現，末節被拍到呆望場上失神。本場開局文班亞馬幾乎沒有持球機會，看2名後衛卡斯特（Stephon Castle）、福克斯（De'Aaron Fox）切進去挑戰戈貝爾（Rudy Gobert），下場就是輪流打鐵，直到開賽2分鐘，仍是靠文班亞馬補扣才首開得分紀錄，首節進攻雜亂無章，所幸防守能量有提升，加上灰狼幾次外線空檔把握性差，讓馬刺首節建立7分優勢。第二節開始，卡斯特、福克斯與替補的哈珀（Dylan Harper|）終於嘗試把節奏慢下來，等待文班亞馬上高位接球，雖然灰狼沒有對文班亞馬採用包夾，但文班亞馬接球仍吸引巨大關注度，灰狼防守中樞戈貝爾（Rudy Gobert）也終於被強制拉到罰球線區域，幾次透過文班亞馬的發牌，馬刺鋒線群幾次切入，逐漸拉開比分。第三節馬刺再度改變打法，改由文班亞馬弧頂持球，由後衛群小擋大打擋拆，同樣目的是把戈貝爾拉出禁區之外，文班亞馬也不再空切進去、而是Pop Out在外圍等球，讓3名主力後衛卡斯特、福克斯與哈珀盡情切入破壞陣型，馬刺進攻才得以活絡。防守端上，馬刺本場也讓愛德華茲打到信心全無，後者球技上最大軟肋，就是處理、解讀防守陣型能力始終偏弱，透過包夾讓他做出錯誤判斷，等於拔掉灰狼最尖銳的獠牙。馬刺以卡斯特為首、幾乎擁有全聯盟最強大的第一線防守情況下，灰狼除愛德華茲之外的其他後衛，幾乎都沒有破解能力，若馬刺球員（尤其後衛）能維持本場第2節開始的正確打球方法，灰狼想再拿到1勝都很難。