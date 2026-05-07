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▲大谷翔平賽後曬狗狗「彈額頭」照片，讓球迷融化。（截自大谷翔平社群）

洛杉磯道奇隊台灣時間今（7）日客場挑戰太空人，球星大谷翔平終於走出打擊低潮，並揮別昨日登板吞敗的陰霾，大谷今日以首棒指定打擊身分上場，單場繳出4打數2安打、1分打點與1盜壘，終結了連續26打席無安打的窘境，道奇也以12：2痛擊對手。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「我想今天對翔平來說是很好的一天」，大谷也在賽後曬出愛犬「彈額頭」的新照，展現好心情。昨日大谷翔平雖主投7局失2分繳出好投，卻不幸因2發全壘打吞下敗投。今日大谷重新調整心情，雖首打席遭到三振，但在第3局敲出強勁二壘安打，不僅中止個人連26打席無安打的低迷狀態，更成功點燃球隊攻勢。隨後道奇靠著對手失誤與新秀帕黑斯（Andy Pages）的三分全壘打，單局狂灌5分奠定勝基。對此，總教練羅伯斯（Dave Roberts）分享對該打席的看法，「我認為那個打席是大谷處於真正好狀態時的打法。當他能精準對上速球時機時，面對變化球就不會失去平衡且能順利應對。」大谷翔平隨後在第5局再次發威，於一、三壘有人時果斷將球推向左外野，敲出適時安打再添1分。羅伯斯繼續分享，「大谷以強勁擊球推向反方向，形成左外野安打，表現非常好。今天他也選到了保送，所以我想今天對翔平來說是很好的一天。」大谷翔平再次以行動證明了自己作為「防禦率0.97王牌」與「重砲打者」二刀流身分的高水準演出。而他今天賽後也貼出愛犬「彈額頭 Decoy」的照片，看得出來在心情放鬆的狀態下，迎接久違的家庭時光。只見照片中「彈額頭」熱情貼在大谷翔平的腿上，相當可愛，此次久違的曬犬照迅速引發網路熱議，球迷除了慶幸大谷手感回溫，也開心能再看大谷愛犬可愛照片。道奇在結束與太空人的三場系列賽後，將休息一天，於台灣時間9日上午10點，在洛杉磯主場對戰亞特蘭大勇士，展開三場對決。