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明尼蘇達灰狼今（7）日在西區準決賽第二戰以95：133慘遭聖安東尼奧馬刺痛宰，系列賽被扳成1：1平手。灰狼當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）此役出賽24分鐘，全場13投5中，其中三分球5投僅1中，僅貢獻12分、3 籃板。賽後受訪時他並未替自己找藉口，坦言球隊在贏下首戰後心態過於散漫，更引用母親的教誨直言：「不聽勸告的人，總得吃點苦頭。」灰狼今日從開賽就陷入被動，半場落後多達24分，末節更一度崩盤落後超過40分，最終單場輸了38分也創下隊史在季後賽最大敗分差的紀錄。愛德華茲認為，球隊進入狀態的速度實在太慢，「對方打得非常有侵略性，充滿能量，雖然我們預料到馬刺會全力反撲，但我們開場打得太散漫了，這才是最核心的問題。」愛德華茲也大方讚賞對手的表現，認為馬刺能贏球完全實至名歸，「我不會說我們太放鬆，但對方顯然是那支更渴望勝利的球隊。他們贏了快40分，信心絕對會大幅提升。」面對馬刺從半場就開始的瘋狂施壓與包夾，愛德華茲此役13投僅5中，進攻端嚴重受挫。對此他分析，隊友能否提供火力支援至關重要，「因為我們投不進球，他們才敢整晚肆無忌憚地包夾我。只要我們投進的球越多，我的壓力就會越小。」愛德華茲也自我檢討，認為必須更早發起進攻，「既然他們全場緊逼，我就要嘗試去破人盯人防守，衝擊內線為隊友創造機會。」同時，他也提到防守核心麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）陷入犯規麻煩對球隊傷害極大，「全場都知道我們需要他在場上影響比賽。」有趣的是，愛德華茲提到他在贏下第一場後曾提醒隊友，客場贏球的隊伍通常在第二場會被痛擊，「正如我母親常說的，不聽勸的人總得吃點苦頭（Hard head makes a soft behind），這就是今晚發生的事。」面對總教練芬奇（Chris Finch）批評球隊今晚被「狠狠教訓了一頓」，愛德華茲表示雖然聽起來扎心，但球隊會透過觀看錄像找出漏洞，「我們要做的就是把這場大敗拋在腦後。我們知道自己的弱點在哪，下一場回到主場要在身體對抗上給予有力回擊。」