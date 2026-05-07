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大谷翔平今（7）日面對太空人單場雙安，擺脫連26打席無安打小低潮，賽後關於他的揮棒選擇也再度成為討論焦點。旅居美國的日本評論家丹羽政善，稍早發文質疑道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）「大谷翔平太愛揮壞球」的觀點，提出數據佐證大谷翔平壞球追打率其實是顯著下降的，文中還直言，大谷翔平近期陷入低潮，道奇總教練羅伯斯數度於公開場合提到，他認為大谷翔平揮太多壞球導致，丹羽政善於是找到數據，他調查4月29日至5月4日、大谷翔平合計24打席無安打的區間，提出相關數據，反擊羅伯斯的印象流。該5場比賽，，此外，大谷翔平生涯壞球追打率27.8%，代表這幾場比賽，大谷翔平出棒甚至比過往更謹慎。然而，追打壞球的9次揮棒中，有6次把球打進場內並成為出局數，丹羽政善認為，這也讓羅伯斯產生大谷總是在打壞球的印象，實際上，「因為追逐壞球而導致打擊低潮」這種說法，並非完全站不住腳。大谷翔平這段期間雖未打出安打，但把球打進場內，也讓球隊有得分機會，像是4日比賽中，大谷翔平在1出局滿壘局面下追打壞球，形成三壘滾地球出局，大谷靠腳程避免雙殺，並帶有1分打點，實際上對球隊有所貢獻，丹羽政善也嘲諷道，「羅伯斯總教練在休息區想必又忍不住發出『又來了！』的感嘆吧！」事實上，大谷低潮這段時間，反而更慎重地選球，並沒有頻繁對壞球出手，至於羅伯斯的看法，純粹就是印象流的誤導性言論，丹羽政善最後說，「但在職棒的世界裡，結果就是一切吧。」