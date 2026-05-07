效力於芝加哥白襪隊的日籍強打村上宗隆，今（7）日雖繳4支0，狀態不如以往，但其打擊數據仍以「怪物級」表現橫掃大聯盟。據官方數據網站「Baseball Savant」今（7）日統計的結果，目前「村神」不僅以14轟高居聯盟全壘打榜第2名，各項擊球指標包含擊球初速、揮棒速度等，都微幅領先同鄉的大哥哥大谷翔平，其中，「強勁擊球率（Hard Hit Rate）」更是獲得PR滿分「99」的評價，展現當今重砲手的實力。
村上宗隆今繳4支0 強勁擊球率仍破6成排第一
村上宗隆今天在客場對戰天使，以「第2棒、一壘手」先發上陣，無奈繳出4支0，且都是吞K收場，最後一打席甚至被「站著不動」三振，狀態不如以往。
然而，日媒《full count》報導，根據大聯盟官方數據網站「Baseball Savant」公佈的數據，村上宗隆最引人注目的指標在於「強勁擊球率（Hard Hit Rate）」，該數據定義為擊球速度達95英哩以上的比例。
目前村上宗隆繳出全聯盟最高63.6%，在百分位排名（Percentile Rank）中直接攻頂，獲得「PR99」最高的評價。也代表在所有大聯盟選手中，村上宗隆是擊球力道最為強勁、對投球威脅性最高的打者。
多項數據微幅領先老大哥大谷翔平！「村神」展大炮威力
2000年出生、現年26歲的村上宗隆，即便是與當前大聯盟最頂尖的日籍打者、31歲的大谷翔平相比，數據也毫不遜色。
在「平均擊球初速」上，雖大谷翔平維持「PR95」的一流表現，但村上宗隆奪得「PR98」，以95.4英哩（153.53公里）力壓大谷的93.6英哩（150.6 公里）。而在最容易產生長打的「出色擊球率（Barrel Rate）」上，村上以22.1%超越了大谷的18.7%，展現出驚人的揮棒效率。
不只力量！村上宗隆揮棒速度也驚人 大谷翔平暖心支持
除了力量、擊球率外，村上宗隆在今年新增的「揮棒速度（Bat Speed）」指標中，同樣表現出色。平均揮棒時速達74.9英哩（120.5公里），微幅領先大谷翔平的74.8英哩。也證明「村神」在打擊上的全能表現，已成功將他在日職時期「令和三冠王」的頂尖身手，完美轉化為在大聯盟戰場上的生存優勢。
對此，大谷翔平近日也溫馨回應，「有聽說他（村上宗隆）打得很好，雖然我平常沒有看其他比賽，不太清楚具體情況，但知道他現在狀況很好是一件很棒的事。」表達了對同鄉弟弟的支持。
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村上宗隆今天在客場對戰天使，以「第2棒、一壘手」先發上陣，無奈繳出4支0，且都是吞K收場，最後一打席甚至被「站著不動」三振，狀態不如以往。
然而，日媒《full count》報導，根據大聯盟官方數據網站「Baseball Savant」公佈的數據，村上宗隆最引人注目的指標在於「強勁擊球率（Hard Hit Rate）」，該數據定義為擊球速度達95英哩以上的比例。
目前村上宗隆繳出全聯盟最高63.6%，在百分位排名（Percentile Rank）中直接攻頂，獲得「PR99」最高的評價。也代表在所有大聯盟選手中，村上宗隆是擊球力道最為強勁、對投球威脅性最高的打者。
多項數據微幅領先老大哥大谷翔平！「村神」展大炮威力
2000年出生、現年26歲的村上宗隆，即便是與當前大聯盟最頂尖的日籍打者、31歲的大谷翔平相比，數據也毫不遜色。
在「平均擊球初速」上，雖大谷翔平維持「PR95」的一流表現，但村上宗隆奪得「PR98」，以95.4英哩（153.53公里）力壓大谷的93.6英哩（150.6 公里）。而在最容易產生長打的「出色擊球率（Barrel Rate）」上，村上以22.1%超越了大谷的18.7%，展現出驚人的揮棒效率。
除了力量、擊球率外，村上宗隆在今年新增的「揮棒速度（Bat Speed）」指標中，同樣表現出色。平均揮棒時速達74.9英哩（120.5公里），微幅領先大谷翔平的74.8英哩。也證明「村神」在打擊上的全能表現，已成功將他在日職時期「令和三冠王」的頂尖身手，完美轉化為在大聯盟戰場上的生存優勢。
對此，大谷翔平近日也溫馨回應，「有聽說他（村上宗隆）打得很好，雖然我平常沒有看其他比賽，不太清楚具體情況，但知道他現在狀況很好是一件很棒的事。」表達了對同鄉弟弟的支持。