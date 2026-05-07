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▲福爾摩沙夢想家本季以第二種子挺進季後賽並取得首輪主場優勢，三上悠亞的班表在今日也隨之曝光。（圖／夢想家提供）

隨著TPBL賽季進入尾聲，季後賽即將開打。聯盟今（7）日正式公布2025-26賽季季後賽主視覺。其中福爾摩沙夢想家本季以第二種子挺進季後賽並取得首輪主場優勢，本週六與下週二率先於臺中洲際迷你蛋主場迎戰新竹御嵿攻城獅，正式點燃季後賽戰火，三上悠亞的班表在今日也隨之曝光。本次主視覺以晉級季後賽的四支球隊代表色為基礎，並搭配金色榮耀光束點綴，象徵通往冠軍的路徑與最終榮耀。在整體一致的設計架構下，兼顧聯盟識別與球隊特色，也讓對戰組合更具辨識度。畫面構圖以冠軍獎盃作為視覺中心，各隊球星由外向內匯聚，呈現季後賽逐步推進、最終在頂點交會的競爭關係。不同球隊、不同路徑，最終都將在季後賽舞台正面對決，爭奪唯一的冠軍。主標語「Nothing But Champions」延續本季主軸精神，強調季後賽唯一目標即為奪冠。設計上透過光束與速度線的運用，帶出比賽節奏與強度，也呼應場上快速轉換與高強度對抗的比賽內容。TPBL聯盟表示，此次主視覺除呈現場上競爭張力外，也希望在季後賽開打前，提前帶動球迷期待，讓整體賽事氛圍持續升溫。隨著主視覺公布，TPBL 季後賽賽程與售票資訊也陸續釋出，邀請球迷一同進場，見證本季最關鍵的對決時刻。夢想家本季持續以年度口號「NEW ERA」為主軸展開，隨著賽季發展持續調整攻守節奏、強化團隊執行力。總教練簡浩多次強調「溝通、信任與韌性」的重要性，並逐步體現在場上表現。儘管賽季中曾歷經起伏，球隊仍穩定修正狀態、累積化學效應，面對即將到來的季後賽，將以更高強度防守與更果決的場上判斷，全力迎戰每一場關鍵對決。兩日有多項專屬好禮，除了EA7活動主題折扇、季後賽應援毛巾之外，5/9進場的球迷可領取 Nabati 威化餅乙包。5/12入場可獲得道地的偉特焦糖夾心鮮奶油糖乙包。經典「夢想突襲」與潮流平台AREA 02合作，完成官方指定任務的球迷有機會獲得潮流品牌鞋款。夢想家9日、12日在臺中洲際迷你蛋對戰新竹御嵿攻城獅，也是日本人氣偶像三上悠亞將首次參與季後賽應援。兩日主場門票已進入倒數中，球迷可透過全台ibon機台及ibon售票系統購票。