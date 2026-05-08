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洛杉磯湖人在西區準決賽首戰對奧克拉荷馬雷霆祭出了極具侵略性的防守戰術，成功將新科MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）限制在18分、7失誤。然而，這項策略卻未能換來勝利，湖人最終仍以90：108慘敗。面對週五即將到來的第二戰（Game 2），湖人是否該持續包夾SGA，引發各界熱議。對於湖人的重重包圍，亞歷山大顯得氣定神閒。他在受訪時表示，自己完全不介意被包夾：「最終這成了最簡單的籃球形式。我寧願面對包夾，也不想整晚都在某人頭上打一對一。我的隊友在後線能打4打3，這就是我們追求的進攻機會。」這是SGA近81場出賽以來，首度得分未達20分，湖人的防守在數據上確實奏效，但雷霆隊其餘球員卻利用包夾後的防線漏洞，輕鬆撕裂紫金軍團。雷霆中鋒哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein）指出，球隊對於破解陷阱防守感到非常自在。雷霆主帥戴尼奧特（Mark Daigneault）更直接點破湖人的戰術破綻：「當他們早早派兩個人去包夾SGA，意味著場上會有三名球員必須同時盯防另外四人，這會產生大量衝搶籃板的空間。」首戰雷霆就抓下12個進攻籃板，轉化成21分的二波進攻得分，顯示出湖人雖然鎖住了單點，卻在籃板與輪轉上失掉了整個面。進攻端同樣是湖人的噩夢，首戰僅拿90分，創下球隊自2021年後季後賽新低。詹姆斯直言：「面對冠軍我們必須打得更聰明，勇於衝擊禁區，並帶著信心投籃。」此外，受傷的另一位巨星唐西奇（Luka Doncic）今日首度打破沈默，雖然他表示傷勢持續好轉，但也坦言最初預估的恢復期長達8週，這意味著他可能要到西區決賽結束才有望復出。加上防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）因手指脫臼出賽成疑，湖人目前只能依靠現有殘陣尋求奇蹟。