我是廣告 請繼續往下閱讀

這不是丹佛金塊，明尼蘇達灰狼必須認清這個現實。在上一輪系列賽中，灰狼即便在部分時段打得懶散，仍能靠著天賦在關鍵時刻扭轉戰局；但今（7）日聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）用一場大勝告訴狼群，這裡不容許任何怠慢。馬刺隊在輸掉首戰後迅速做出回應。他們帶著極具侵略性的防守計畫回到場上，不僅執行力驚人，更展現了讓灰狼窒息的對抗強度。反觀灰狼在進攻端猶豫不決，頻頻陷入低效率的單打跳投，退防更是慢如散步。灰狼核心愛德華茲（Anthony Edwards）賽後自責地表示：「我們不能帶著傲慢的心態上場。我媽以前常說，頭太硬的人屁股就會遭殃（硬頭皮換軟屁股），今晚我們就是這樣被痛扁的。」雖然這支馬刺隊相對年輕，但別忘了他們例行賽豪取 62 勝，其中包含四度擊敗雷霆隊。他們擁有頂尖的體能、深厚的陣容，更有一位世界前五強的超級巨星作為核心。如果說去年被淘汰的金塊隊是一座小土丘，那現在這支馬刺隊就是一座高聳入雲的聖母峰，攀登難度完全不在同一個量級。灰狼總教練芬奇（Chris Finch）甚至直言，球隊在週三是被馬刺「羞辱」了。這不禁讓人想起去年西區決賽面對雷霆時的慘狀，當時灰狼只有在第三戰拿出真本事，最終也僅獲得一勝。雖然灰狼在客場帶走一場勝利達成初步目標，但第二戰的兵敗如山倒令人擔憂。在馬刺面前，灰狼即便打出優異表現都有可能輸球，更遑論這種心不在焉的態度。接下來的五場比賽，灰狼必須在每一分鐘都拚盡全力。