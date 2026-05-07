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▲雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖遭湖人提早包夾壓制、出現7次失誤，但仍穩定串聯全隊，率領雷霆拿下系列賽首勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人明星後衛里夫斯（Austin Reaves）在昨日對陣雷霆的比賽中，手感冰冷至極，全場16投僅3中，命中率低至18.8%。（圖／美聯社／達志影像）

馬刺長人Victor Wembanyama率領馬刺對灰狼贏下G2(133：95)，七戰四勝系列賽馬刺主場輸掉G1後，追成1：1平手，Wembanyama引用馬刺波波教練最經典幹話，「贏球時你可能沒有自以為那麼強，輸球時你可能也沒有看起來那麼糟。」波波教練這句名言「幹話」，堪稱籃球教科書，寓意深遠，博大精深。這句名言用來形容湖人G1被雷霆108：90修理，再貼切不過。湖人看起來沒有任何淘汰雷霆可能，湖人天賦不足，攻防武器都不夠，戰力規格和等級、深度都不如雷霆，雷霆是NBA總冠軍，雷霆超級王牌SGA是年度MVP，雷霆連續兩季打出至少64勝例行賽戰績，更是聯盟最年輕球隊，防守第一、抄截第一、製造對手失誤第一，湖人得分王場均33.5分後衛Luka Doncic也在傷停無法出賽。湖人唯一優勢是41歲老頭LeBron James，老頭絕頂聰明，帶隊+解讀比賽能力超凡，G1老頭攻下27分、6助攻，17投12中七成命中率根本就是歷史奇蹟，湖人想要贏球，除了打出更好防守強度，老頭需要更多隊友和角色球員挺身而出。G1湖人輸18分，湖迷都很絕望，湖人四名主力射手Luke Kennard、Austin Reaves、Marcus Smart、Jake LaRavia全場低迷，三分手感失溫，三分球一共17投4中，三分命中率只有2成3。老頭打得再好、再出色、再聰明、再有牽制力，他還是需要更多角色球員把球投進，更重要是把三分投進，湖人才能撐起進攻得分，再靠更好防守艱難贏下比賽。G1其實雷霆打得非常出色，幾個細節可以證明我的觀察：1、面對湖人提早全面包夾壓迫圍剿，雷霆王牌SGA全場15投8中只攻下18分，還發生7次失誤，這是SGA今年第一場得分低於20分。SGA今年球季68場例行賽+4場季後賽得分至少20分，湖人戰略性提早包夾SGA，迫使他發生7次失誤，只有3次罰球，湖人防守戰略非常成功。但SGA還是保持五成以上投籃命中率，他犯了一些錯誤，但都不致命。SGA進攻得分沒有水準發揮，但他並沒有打得多差，該出球該防守該輪轉都沒漏，SGA真正做到團隊合作。2、雷霆四名板凳主要輪換角色球員G1三分球14投7中，三分命中率五成，效率百分百，三名先發主力三分球12投5中，三分命中率4成16，同樣在水準以上，即使SGA持球和出手受困，但雷霆七名主要配角都打出最佳手感和超水準三分火力，這是我說雷霆打得非常出色主因。任何一支球隊在核心王牌之外的七名配角都能打出近五成三分手感，雷霆苦工先發中鋒Isaiah Hartenstein上場25分鐘，3投3中+2罰2中命中率100%，攻下8分、9籃板、4助攻、0失誤，你說他打得好不好。SGA的八個隊友和角色球員都打出水準以上表現和超水準手感，雷霆當然打得非常出色。這也是為什麼我會強調，即使湖人18分輸掉G1，各方面都輸，但湖人「可能也沒有看起來那麼糟。」湖人跟雷霆一比，湖人沒有任何犯錯空間，沒有任何三分手感失溫空間，防守端更不能出色太多漏洞，老頭甚至每場都要砍30-40分，才能帶動湖人反擊，贏下比賽或系列賽。目前我還是相信，湖人可以贏個兩場，湖人是輸球，但看起來真沒那麼糟。