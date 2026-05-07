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📍「瑞典一哥」擊潰梁靖崑！上一戰卻打滿五局？

📍保留體力！林昀儒與莫雷加德是戰友也是好友

▲林昀儒、莫雷加德以及德國好手奧恰洛夫曾是戰友，一起贏得德國盃冠軍。（圖／美聯／達志影像）

📍兩人交手林昀儒戰績佔上風！小林小莫世桌賽是否對戰？

2026年世界桌球團體錦標賽戰火進入白熱化，台灣男團在16強賽橫掃丹麥後，將於台灣時間明（8）日凌晨2點30分出戰8強賽，交手歐洲勁敵瑞典隊。此役不僅是爭奪4強門票的關鍵戰，男單一哥林昀儒與老對手「小莫」莫雷加德有沒有機會上演「好友對決」？誰更勝一籌？《NOWnews》為球迷整理兩隊在此次世桌賽8強賽中的對戰看點，為凌晨賽事加溫！台灣男團在本次世桌賽展現壓制力，由目前世界排名第7的林昀儒領軍，和從小一起打球的馮翊新，一起帶領新秀郭冠宏、洪敬愷、徐絃家。其中，台灣「三劍客」組合馮翊新、林昀儒、郭冠宏在出戰塞爾維亞以及丹麥的比賽中，一場未失，皆以點數3：0完封對手，其中馮翊新在昨天16強賽中，更是「讓二追三」，成功拿下台灣第一點勝利。林昀儒作為球隊靈魂人物，雖有丟失首局的紀錄，但也多次在落後情況下站穩腳步。不過，台灣男團接下來在8強戰的對手瑞典，實力則不容小覷。瑞典身為歐洲桌球大國，在分組賽與淘汰賽中表現強悍，對上匈牙利、克羅埃西亞同樣皆取下3：0絕對優勢。甚至在無關晉級的排名賽中，以3：2拍落中國隊，目前在今年的世桌賽無敗場紀錄。現在「瑞典一哥」為24歲的莫雷加德，目前世界排名第2，以多變與出其不意的出手聞名，是賽場上相當麻煩的對手。不過他在16強賽中對上克羅埃西亞老將加奇尼 (Andrej Gaćina)，卻意外鏖戰至第五局才勝出。此外，莫雷加德在對上中國隊時也有出戰，他對上中國好手梁靖崑，同樣奮戰到第五局，展現強大毅力與專注力，最後莫雷加德在決勝局以12：10擊敗梁靖崑。而林昀儒則是在排名賽的前兩戰中，對上法國、日本時都未出賽，由隊友上陣暖機。不過林昀儒有在第三戰中對上德國，當時以3：0擊退德國華裔好手邱黨。「小林」林昀儒與「小莫」莫雷加德實際上也曾是戰友，私下一直保持良好的互動。他們曾有一起在德國桌球聯賽（德甲）新烏爾姆俱樂部效力的經歷，還一起贏得德國盃冠軍，同隊隊友還有德國好手奧恰洛夫（Dimitrij OVTCHAROV）。林昀儒與莫雷加德上一場經典戰役是在今年3月的WTT新加坡大滿貫賽男單4強，當時林昀儒一掃在去年在年終賽在8強賽遭小莫拍落的陰霾，以4：2擊退小莫，兩人交手勝負由林昀儒佔上風。此次台灣、瑞典是否再次交手上演「好友對決」，誰能帶領國家隊前進4強賽，讓外界相當期待，