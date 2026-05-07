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🌟48隊新制直接受惠的就是各洲名額分配，尤其是亞洲（AFC）席次大增。

📍亞洲 (AFC)： 8.5席

📍非洲 (CAF)： 9.5席

📍歐洲 (UEFA)：16席

📍中北美洲 (Concacaf)：6.5席

📍南美洲 (CONMEBOL)： 6.5 席

📍大洋洲 (OFC)： 1.5 席

▲2026年世界盃橫跨美國、墨西哥、加拿大三國舉行，預計吸引數百萬球迷進場，打造史上規模最大、觀眾最多的足球盛會。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026Fifa世界盃足球賽將在6/12正式開幕，近期隨著開幕日接近，熱度不斷攀升，票價也隨之升高。

📍完整分組一次看

組別 球隊 1 球隊 2 球隊 3 球隊 4 GROUP A 墨西哥 南非 南韓 捷克 GROUP B 加拿大 波赫 卡達 瑞士 GROUP C 巴西 摩洛哥 海地 蘇格蘭 GROUP D 美國 巴拉圭 澳洲 土耳其 GROUP E 德國 庫拉索 象牙海岸 厄瓜多 GROUP F 荷蘭 日本 瑞典 突尼西亞 GROUP G 比利時 埃及 伊朗 紐西蘭 GROUP H 西班牙 維德角 沙烏地阿拉伯 烏拉圭 GROUP I 法國 塞內加爾 伊拉克 挪威 GROUP J 阿根廷 阿爾及利亞 奧地利 約旦 GROUP K 葡萄牙 剛果民主 烏茲別克 哥倫比亞 GROUP L 英格蘭 克羅埃西亞 迦納 巴拿馬

2026年由美國、加拿大、墨西哥三國共同主辦的世界盃，將迎來賽會史上規模最大的擴編變革。參賽國不僅增加至48隊，連帶從小組賽的分組邏輯、晉級門檻到淘汰賽的節奏都全面翻新。這場史上規模最大、時間最長、變數最多的足球盛宴，究竟與過去有何不同？《NOWnews 今日新聞》為您深度解析。本屆世界盃最顯著的改變在於參賽名額分配，亞洲（AFC）名額增加至8.5席，讓更多國家看見出線希望。在分組架構上，FIFA最終捨棄了「3隊一組」的構想，回歸球迷熟悉的「4隊一組」模式，總組數從8組擴張至12組。這項決策確保了每支球隊在小組賽階段至少能踢滿三場，同時維持了「最後一輪同組兩場同時開球」的傳統，有效防止球隊在得知另一場戰況後調整策略，維持比賽競爭的公平性。在小組賽的積分算法上，依舊維持贏球3分、和局1分、輸球0分的標準足球計分制。然而，當兩支或多支球隊在小組賽後積分相同時，判定的先後順序相當關鍵。許多人誤以為首要條件是總得失球，但實際上會優先進行「彼此對戰成績」的比較，包含對戰積分、對戰得失球以及對戰進球數。只有在彼此交手狀況完全一致時，才會往下比較整組的總得失球與總進球數，這讓每一顆進球都可能成為晉級的救命稻草。過去32隊的制度下，各組前二名晉級後便直接進入16強淘汰賽。但在2026年48隊的新制度中，晉級路徑變得更加錯綜複雜。除了12個小組的前二名能拿走24張32強門票外，剩下的8個名額將由「表現最好的8支小組第三名」遞補。這意味著球迷在觀看最後一輪小組賽時，目光不能只侷限於自身組內的排名，還必須同步留意其他小組的戰況進行「跨組比較」。這種制度大大提升了小組賽末段的戲劇性，即便是排在第三的球隊，也可能靠其他組的結果而驚險過關。賽制的另一大亮點是「32強淘汰賽」的登場。以往球迷公認單敗淘汰的窒息感是從16強開始，如今淘汰賽階層增加，賽程也隨之拉長。對強隊而言，容錯空間變小，必須更早面對「一戰定生死」的殘酷對決；對黑馬球隊來說，則多出了一道展現韌性的舞台。隨著淘汰賽規模倍增，這屆世界盃的後半段賽程預期將出現更多從未見過的對戰組合，為足球歷史寫下全新的故事線。