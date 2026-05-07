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洛杉磯道奇「玻璃強投」格拉斯諾（Tyler Glasnow），今（7）日先發僅一局就退場，官方報告是因背部痙攣影響，他賽後分享，第2局登板時感覺力量突然不建，背部肌肉比起疼痛感，更像是抽筋導致全身瞬間使不上力，葛拉斯諾也強調，目前看起來傷勢不算太嚴重，應該不會錯過下次先發。格拉斯諾健康迎接開季，目前先發7場取得3勝0敗，但稍早面對太空人，花費19球、挨1轟失1分投完首局後，第2局上場練投時突然告知教練團不適，隨後緊急退場接受MRI檢查，診斷為背部痙攣，目前暫未列傷兵名單中。道奇最終緊急換上長中繼投手崔爾（Jack Dreyer）登板救援，主投2局無失分，最後用6名投手吃完比賽，有賴打線發威提早拉開比分，最終牛棚動用6名投手吃完比賽，12：2擊敗太空人。格拉斯諾賽後受訪時，以全身瞬間使不上力形容，並認為與高達203公分的身高有關，「這並非是一般疼痛感，比較像突發性抽筋，這從我高中時期就開始了，或許跟我長太高有關。」格拉斯諾透露，這是他打棒球以來的老毛病，每年都會出現幾次，並強調現況而言不算嚴重，「這不會困擾我太久，過幾天我會繼續觀察狀況，把狀態調整好，我希望能趕快復出，但主要也不能讓傷勢惡化。」現年32歲的格拉斯諾今年邁入大聯盟第10年，但合計僅出賽174場比賽，生涯大多數時間都在與傷勢奮鬥，據統計共有10個部位曾受傷，遍及肩膀、背部、手肘與韌帶等處，還開過一次TJ手術，但每當他回歸，依舊能展現出強大壓制力，生涯793.2局僅被打出595支安打，狂飆1001次三振，通算防禦率3.47、ERA+112。2016年－右肩（Shoulder Injury）受傷：報銷2019年－右手肘拉傷（Forearm/Elbow Strain）：缺席4個月2021年－尺骨附屬韌帶（UCL）部分斷裂與屈肌拉傷：報銷2021-2022年－TJ手術 (Tommy John Surgery）：報銷2023年－左側腹斜肌拉傷（Oblique Strain）：缺席2個月2024年－手肘肌腱炎（Elbow Tendonitis）：無緣季後賽2024年－腰部緊繃（Lower Back Tightness）：缺席3周2025年－右肩發炎（Right Shoulder Inflammation）：缺席3個月2026年（最新）－下背部痙攣/疼痛（Lower Back Pain）：未定