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洛杉磯湖人季後賽前景再遭重擊！當家超級巨星唐西奇（Luka Doncic）復出時間遙遙無期。根據最新消息指出，唐西奇可能還需要1至2週的時間才能完全康復，這意味著他極大機率會缺席整個第二輪系列賽。然而，更有運動醫學專家出面砲轟，指責湖人隊在治療過程中犯下了低級錯誤。唐西奇在接受採訪時坦言，自4月2日受傷以來，他一直遵循醫囑進行復健，「醫生最初就說需要八週的恢復時間，我現在只能一天一天來，每天都感覺好一點。」雖然唐西奇已經開始重返球場進行跑步練習，但目前仍未獲准進行任何身體對抗或1對1訓練，這與湖人隊上週期待他能在此系列賽開打時恢復對抗的願景大相徑庭。再生醫學專家莫斯博士（Dr. Jesse Morse）針對唐西奇採用的血小板血漿（PRP）療法提出了嚴厲批評。他指出，唐西奇遭受的應是嚴重的二級腿筋拉傷或部分撕裂，而PRP療法的強度僅有3分（滿分10分），根本無法應對這種高難度的傷勢。「這簡直是二流醫術！」莫斯博士憤怒地表示，對於唐西奇這種身價的運動員，球團卻試圖用3分的方案去解決8分的問題，這無疑是導致恢復緩慢的主因。他認為，球團應採用羊膜組織移植（Amniotic tissue allografts）或間質幹細胞（MSC）等更先進、更強效的再生療法，那才是「有錢也買不到」的頂級醫療資源。唐西奇曾向球團告假前往西班牙接受四次PRP注射，當時湖人隊醫療團也表支持，但現在看來效果有限。隨著唐西奇回歸無期，加上范德比爾特（Jarred Vanderbilt）手指脫臼與肯納德（Luke Kennard）頸部不適，湖人隊想對第一種子雷霆完成逆襲，難度已攀升至不可能的任務。