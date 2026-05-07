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芝加哥小熊35歲強投波伊德（Matthew Boyd），稍早在家照顧小孩時，竟意外導致左膝半月板受傷，確定進行手術治療，目前無限期缺戰中，總教練康塞爾（Craig Counsell）談及此事也坦言很震驚，康塞爾透露，今早得知波伊德照顧小孩時，一次平凡蹲下再起身的動作，讓他傷到左膝，後續送醫診斷後，確定是左膝半月板損傷，他也還在嘗試理解之中，並希望透過更縝密診斷，來決定波伊德下一步該如何做，目前球團預期，他本季仍有機會回歸。波伊德上季投出生涯年，單季先發31場拿下14勝8敗、防禦率3.21成績單，179.2局中只被打出154支安打、另添154次三振，生涯首度入選明星賽，休賽季還隨美國參戰經典賽，是小熊今年預定的前2號先發。但波伊德從經典賽回歸大聯盟賽場卻走得不順，先發5場雖拿到2勝，但防禦率高達6，表現與去年相比大相逕庭，如今還因為照顧小孩時離奇受傷，恐缺席大半球季。