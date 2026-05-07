芝加哥小熊35歲強投波伊德（Matthew Boyd），稍早在家照顧小孩時，竟意外導致左膝半月板受傷，確定進行手術治療，目前無限期缺戰中，總教練康塞爾（Craig Counsell）談及此事也坦言很震驚，「今天早上他還很健康，現在就進入傷兵名單了，我也還在接受這個事實中。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蹲下再起身突感覺疼痛　波伊德左膝半月板損傷

康塞爾透露，今早得知波伊德照顧小孩時，一次平凡蹲下再起身的動作，讓他傷到左膝，後續送醫診斷後，確定是左膝半月板損傷，他也還在嘗試理解之中，並希望透過更縝密診斷，來決定波伊德下一步該如何做，目前球團預期，他本季仍有機會回歸。

波伊德上季投出生涯年　今年防禦率高達6

波伊德上季投出生涯年，單季先發31場拿下14勝8敗、防禦率3.21成績單，179.2局中只被打出154支安打、另添154次三振，生涯首度入選明星賽，休賽季還隨美國參戰經典賽，是小熊今年預定的前2號先發。

但波伊德從經典賽回歸大聯盟賽場卻走得不順，先發5場雖拿到2勝，但防禦率高達6，表現與去年相比大相逕庭，如今還因為照顧小孩時離奇受傷，恐缺席大半球季。


相關新聞

小熊連兩戰跟對手說再見！2：3延長賽氣走紅人　豪取主場13連勝

道奇成MLB反派！拉辛髒話連發　小熊球星PCA嗆球迷：進場只想拍照

道奇拉辛又惹事！遭證實咒罵小熊球員「死胖子」　情緒控管有問題

小熊眼紅質疑「大谷規則」？道奇總管嗆：你2年前有機會簽他不追

林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。