NBA 2026年季後賽西區準決賽G2持續延燒！台灣時間5月8日，系列賽第二戰將繼續在奧克拉荷馬Paycom Center舉行。首戰雷霆展現了西區頭號種子的絕對統治力，以108：90輕鬆擊敗湖人。對於目前0-1落後的湖人而言，若想避免帶著兩敗返回洛杉磯，G2將是必須止跌回升的背水一戰。
✳️ 奧克拉荷馬雷霆（西區第1） vs. 洛杉磯湖人（西區第4）
雷霆在G1展現了令人窒息的防守深度，雖然核心SGA受限於對手包夾「僅」得18分，但全隊攻守輪轉流暢，霍姆格倫（Chet Holmgren）與米切爾（Mitchell）等人在進攻端的挺身而出讓湖人防不勝防。雷霆目前的策略非常清晰：即便湖人封鎖SGA，他們仍能透過聯盟第一的防守效率轉化為反擊分數，試圖在主場奪下連勝，徹底打碎湖人的反撲希望。
洛杉磯湖人：詹皇孤軍奮戰 進攻階級亟待重整
湖人在首戰陷入苦戰，儘管41歲的詹姆斯（LeBron James）燃燒老將價值轟下全場最高27分，但全隊進攻效率低迷，里夫斯與斯馬特的手感冰冷導致追分無力。在唐西奇確定缺陣的戰力空缺下，湖人勢必得修正G1被外界詬病的出手權分配問題。詹姆斯在次戰除了個人得分，如何更有效帶動角色球員並在防守端抗衡雷霆的年輕衝擊力，將是湖人命懸一線的關鍵。
✳️ 近況分析
奧克拉荷馬雷霆：極致的攻守體系與主場優勢
雷霆在G1的大勝再次驗證了他們天生克制湖人的陣型。雷霆在首戰利用優異的防守反擊與體能優勢，全場掌控節奏。SGA 雖然在G1遭遇高強度包夾，但他強大的戰術判讀能力轉化為多次助攻，引導全隊6人得分上雙。首戰的18分大勝讓雷霆士氣來到頂點，次戰他們預計將持續維持高強度的陣地戰壓迫，目標帶著2-0的絕對優勢移師洛杉磯。
洛杉磯湖人：背水一戰的堅韌與陣容缺口
湖人目前正處於「心理素質的極限測試」。G1暴露了球隊在缺乏唐西奇（Luka Dončić）後，面對雷霆鐵桶陣時的進攻斷層。數據顯示，湖人角色球員的命中率慘不忍睹，單靠詹姆斯的個人創造力已難以支撐全局。次戰對湖人而言已是背水一戰，他們能否在絕境中激發出求生韌性，並在詹姆斯之外找到穩定的第二得分點，像是里夫斯或八村壘的甦醒，將決定湖人是否會陷入0-2的絕境。
✳️ 焦點球星
奧克拉荷馬雷霆：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） 作為本季MVP的強力競爭者，SGA在G1雖受包夾影響得分稍減，但其「節奏控制」能力依然主宰比賽。他在次戰勢必會針對湖人的防守陷阱做出調整，預計將展現更多急停跳投與突破禁區的破壞力。這場與詹姆斯的世代對決中，SGA的應變速度將定義雷霆的進攻上限。
洛杉磯湖人：里夫斯（Austin Reaves）在唐西奇持續缺陣的嚴峻時刻，里夫斯本應是詹姆斯身邊最重要的進攻箭頭，然而他在G1的表現卻陷入史詩級低迷。全場16投僅3中的手感，讓他的單場命中率（18.8%）創下本世紀湖人球員在季後賽（至少出手15次）的隊史新低紀錄。次戰里夫斯必須克服這份尷尬紀錄帶來的心理壓力，找回例行賽準星並分擔組織重任。若他無法從低迷的進攻泥淖中谷底反彈，湖人的進攻體系將徹底失去平衡，僅靠詹姆斯一人恐難以在客場與雷霆抗衡。
✳️ 觀戰重點
✳️5月8日NBA季後賽賽程表 (台灣時間)
雷霆 VS. 湖人 G1 精彩回顧：
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- 比賽地點： 雷霆主場（Paycom Center）
- 開賽時間： 5月8日（五）上午09：30
雷霆在G1展現了令人窒息的防守深度，雖然核心SGA受限於對手包夾「僅」得18分，但全隊攻守輪轉流暢，霍姆格倫（Chet Holmgren）與米切爾（Mitchell）等人在進攻端的挺身而出讓湖人防不勝防。雷霆目前的策略非常清晰：即便湖人封鎖SGA，他們仍能透過聯盟第一的防守效率轉化為反擊分數，試圖在主場奪下連勝，徹底打碎湖人的反撲希望。
洛杉磯湖人：詹皇孤軍奮戰 進攻階級亟待重整
湖人在首戰陷入苦戰，儘管41歲的詹姆斯（LeBron James）燃燒老將價值轟下全場最高27分，但全隊進攻效率低迷，里夫斯與斯馬特的手感冰冷導致追分無力。在唐西奇確定缺陣的戰力空缺下，湖人勢必得修正G1被外界詬病的出手權分配問題。詹姆斯在次戰除了個人得分，如何更有效帶動角色球員並在防守端抗衡雷霆的年輕衝擊力，將是湖人命懸一線的關鍵。
✳️ 近況分析
奧克拉荷馬雷霆：極致的攻守體系與主場優勢
雷霆在G1的大勝再次驗證了他們天生克制湖人的陣型。雷霆在首戰利用優異的防守反擊與體能優勢，全場掌控節奏。SGA 雖然在G1遭遇高強度包夾，但他強大的戰術判讀能力轉化為多次助攻，引導全隊6人得分上雙。首戰的18分大勝讓雷霆士氣來到頂點，次戰他們預計將持續維持高強度的陣地戰壓迫，目標帶著2-0的絕對優勢移師洛杉磯。
洛杉磯湖人：背水一戰的堅韌與陣容缺口
湖人目前正處於「心理素質的極限測試」。G1暴露了球隊在缺乏唐西奇（Luka Dončić）後，面對雷霆鐵桶陣時的進攻斷層。數據顯示，湖人角色球員的命中率慘不忍睹，單靠詹姆斯的個人創造力已難以支撐全局。次戰對湖人而言已是背水一戰，他們能否在絕境中激發出求生韌性，並在詹姆斯之外找到穩定的第二得分點，像是里夫斯或八村壘的甦醒，將決定湖人是否會陷入0-2的絕境。
✳️ 焦點球星
奧克拉荷馬雷霆：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） 作為本季MVP的強力競爭者，SGA在G1雖受包夾影響得分稍減，但其「節奏控制」能力依然主宰比賽。他在次戰勢必會針對湖人的防守陷阱做出調整，預計將展現更多急停跳投與突破禁區的破壞力。這場與詹姆斯的世代對決中，SGA的應變速度將定義雷霆的進攻上限。
洛杉磯湖人：里夫斯（Austin Reaves）在唐西奇持續缺陣的嚴峻時刻，里夫斯本應是詹姆斯身邊最重要的進攻箭頭，然而他在G1的表現卻陷入史詩級低迷。全場16投僅3中的手感，讓他的單場命中率（18.8%）創下本世紀湖人球員在季後賽（至少出手15次）的隊史新低紀錄。次戰里夫斯必須克服這份尷尬紀錄帶來的心理壓力，找回例行賽準星並分擔組織重任。若他無法從低迷的進攻泥淖中谷底反彈，湖人的進攻體系將徹底失去平衡，僅靠詹姆斯一人恐難以在客場與雷霆抗衡。
✳️ 觀戰重點
- 世代對決續章： SGA 如何破解湖人包夾？詹姆斯能否持續燃燒老將價值。
- 雷霆鐵桶防守： 湖人G1進攻陷入嚴重斷層，次戰能否突破雷霆每百回合僅失106.5分的防線？
- 回報率與效率： 湖人需解決出手權分配問題，避免角色球員低效揮霍出手機會。
- 板凳深度考驗： 在唐西奇缺席下，誰能挺身而出分擔詹姆斯的得分壓力？
- 奧克拉荷馬雷霆： Jalen Williams（腿筋傷勢，出賽成疑）。
- 洛杉磯湖人：Luke Kennard（頸部傷勢，出賽成疑） 、Luka Dončić（後腿肌拉傷，缺陣）。
✳️5月8日NBA季後賽賽程表 (台灣時間)
|時間
|對戰組合 (客隊 vs. 主隊)
|07:00 AM
|克里夫蘭騎士 vs. 底特律活塞 (G2)
|09:30 AM
|洛杉磯湖人 vs. 奧克拉荷馬雷霆 (G2)
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
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🟡電視轉播：
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