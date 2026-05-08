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比賽地點： 雷霆主場（Paycom Center）





雷霆主場（Paycom Center） 開賽時間： 5月8日（五）上午09：30





世代對決續章： SGA 如何破解湖人包夾？詹姆斯能否持續燃燒老將價值。





SGA 如何破解湖人包夾？詹姆斯能否持續燃燒老將價值。 雷霆鐵桶防守： 湖人G1進攻陷入嚴重斷層，次戰能否突破雷霆每百回合僅失106.5分的防線？





湖人G1進攻陷入嚴重斷層，次戰能否突破雷霆每百回合僅失106.5分的防線？ 回報率與效率： 湖人需解決出手權分配問題，避免角色球員低效揮霍出手機會。





湖人需解決出手權分配問題，避免角色球員低效揮霍出手機會。 板凳深度考驗： 在唐西奇缺席下，誰能挺身而出分擔詹姆斯的得分壓力？





奧克拉荷馬雷霆： Jalen Williams（腿筋傷勢，出賽成疑）。





Jalen Williams（腿筋傷勢，出賽成疑）。 洛杉磯湖人：Luke Kennard（頸部傷勢，出賽成疑） 、Luka Dončić（後腿肌拉傷，缺陣）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 07:00 AM 克里夫蘭騎士 vs. 底特律活塞 (G2) 09:30 AM 洛杉磯湖人 vs. 奧克拉荷馬雷霆 (G2)

NBA 2026年季後賽西區準決賽G2持續延燒！台灣時間5月8日，系列賽第二戰將繼續在奧克拉荷馬Paycom Center舉行。首戰雷霆展現了西區頭號種子的絕對統治力，以108：90輕鬆擊敗湖人。對於目前0-1落後的湖人而言，若想避免帶著兩敗返回洛杉磯，G2將是必須止跌回升的背水一戰。✳️雷霆在G1展現了令人窒息的防守深度，雖然核心SGA受限於對手包夾「僅」得18分，但全隊攻守輪轉流暢，霍姆格倫（Chet Holmgren）與米切爾（Mitchell）等人在進攻端的挺身而出讓湖人防不勝防。雷霆目前的策略非常清晰：即便湖人封鎖SGA，他們仍能透過聯盟第一的防守效率轉化為反擊分數，試圖在主場奪下連勝，徹底打碎湖人的反撲希望。湖人在首戰陷入苦戰，儘管41歲的詹姆斯（LeBron James）燃燒老將價值轟下全場最高27分，但全隊進攻效率低迷，里夫斯與斯馬特的手感冰冷導致追分無力。在唐西奇確定缺陣的戰力空缺下，湖人勢必得修正G1被外界詬病的出手權分配問題。詹姆斯在次戰除了個人得分，如何更有效帶動角色球員並在防守端抗衡雷霆的年輕衝擊力，將是湖人命懸一線的關鍵。✳️雷霆在G1的大勝再次驗證了他們天生克制湖人的陣型。雷霆在首戰利用優異的防守反擊與體能優勢，全場掌控節奏。SGA 雖然在G1遭遇高強度包夾，但他強大的戰術判讀能力轉化為多次助攻，引導全隊6人得分上雙。首戰的18分大勝讓雷霆士氣來到頂點，次戰他們預計將持續維持高強度的陣地戰壓迫，目標帶著2-0的絕對優勢移師洛杉磯。湖人目前正處於「心理素質的極限測試」。G1暴露了球隊在缺乏唐西奇（Luka Dončić）後，面對雷霆鐵桶陣時的進攻斷層。數據顯示，湖人角色球員的命中率慘不忍睹，單靠詹姆斯的個人創造力已難以支撐全局。次戰對湖人而言已是背水一戰，他們能否在絕境中激發出求生韌性，並在詹姆斯之外找到穩定的第二得分點，像是里夫斯或八村壘的甦醒，將決定湖人是否會陷入0-2的絕境。✳️作為本季MVP的強力競爭者，SGA在G1雖受包夾影響得分稍減，但其「節奏控制」能力依然主宰比賽。他在次戰勢必會針對湖人的防守陷阱做出調整，預計將展現更多急停跳投與突破禁區的破壞力。這場與詹姆斯的世代對決中，SGA的應變速度將定義雷霆的進攻上限。在唐西奇持續缺陣的嚴峻時刻，里夫斯本應是詹姆斯身邊最重要的進攻箭頭，然而他在G1的表現卻陷入史詩級低迷。全場16投僅3中的手感，讓他的單場命中率（18.8%）創下本世紀湖人球員在季後賽（至少出手15次）的隊史新低紀錄。次戰里夫斯必須克服這份尷尬紀錄帶來的心理壓力，找回例行賽準星並分擔組織重任。若他無法從低迷的進攻泥淖中谷底反彈，湖人的進攻體系將徹底失去平衡，僅靠詹姆斯一人恐難以在客場與雷霆抗衡。✳️✳️✳️​​​​​​2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：