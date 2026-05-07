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金州勇士總教練史蒂夫．科爾（Steve Kerr）長期被視為聯盟名帥，但根據《The Athletic》在台灣時間今（7）日發布的年度匿名球員調查，科爾卻意外出現在「最沒料教練」榜單的前段班，排第4名。一名匿名球員直言，科爾在處理前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的合約、上場，以及與球員的溝通等過程「不是很聰明」，可見冷凍庫明加一事已成科爾執教生涯中抹不掉的黑點。《The Athletic》今天發布年度匿名球員調查，這份針對161位匿名球員的調查中，勇士教頭科爾在「最沒料教練（least impressive）」項目獲得6票，排名全聯盟第四，引起討論聲浪。其中一名投票球員解釋，「我認為他是一位偉大的教練，我只是覺得他處理庫明加事件的方式不是很聰明。」表達了困惑。回顧庫明加在勇士的四年生涯，雖然在第三年迎來場均16分的爆發期，但與教練團的摩擦卻從未停歇。尤其是科爾在公開場合誠實指出「庫明加與巴特勒、格林適配性不佳」，這番直白言論被視為壓垮雙方關係的最後一根稻草。庫明加的職業生涯在第四年進入分水嶺。儘管他在季後賽次輪替補受傷的柯瑞（Stephen Curry）打出亮眼表現，但季後的自由市場談判卻充滿火藥味。庫明加一度想逃離金州，卻因受限自由球員（RFA）身份受阻，最終僅簽下兩年4800萬美元短約。賽季開打不久，24歲的庫明加在前12場比賽中擔任先發，後因傷病與表現不佳被降職。他最終要求交易，勇士將他與巴迪．希爾（Buddy Hield）德送往老鷹，換來30歲老將克里斯塔普斯．波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis），結束了這段紛爭，也宣告庫明加這段在勇士長達四年的養成計畫正式破局。儘管外界批評科爾對待年輕球員過於嚴苛，且認為庫明加自始至終都沒有獲得科爾公平的對待，但數據顯示，庫明加在關鍵季後賽上場時，球隊的效率值並不理想。部分評論認為，科爾在戰績導向與培養新人之間選擇了前者，雖然救了勇士的勝率，卻犧牲了球員的信心。這場風波讓這位執教生涯奪下多座冠軍的名帥，在當代球員眼中的威信受到些許考驗。