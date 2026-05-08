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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽台灣時間今（8）日洛杉磯湖人再戰奧克拉荷馬雷霆，湖人6日在首戰雖針對雷霆頭號球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）祭出強悍防守，還是以18分巨大分差輸球。雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）賽後受訪透露，湖人從進攻初期就頻繁包夾亞歷山大，試圖鎖死進攻發動點，卻反而為隊友創造了更多衝搶進攻籃板的機會，創造「球傳出來效果更好」的局面，亞歷山大單場也有6助攻表現，為全隊最高。湖人在季後賽次輪第一戰以90：108慘敗給雷霆，雷霆自季後賽開始後就一場未失，維持不敗金身。其中，有著完美表現的隊中主力亞歷山大，他曾在季後賽對戰鳳凰城太陽時，繳出個人季後賽最高分42分，因此也遭遇湖人隊「包夾」，不過他該場仍進帳18分，還有6助攻甚至是全隊最高。對此，雷霆教頭戴格諾特分析，湖人的防守策略非常明確且激進，只要亞歷山大持球，往往會立刻吸引兩名防守球員上前，並表示，「他們很早就動用兩人防守謝伊（亞歷山大）。」戴格諾特繼續解釋，「湖人為了做到這一點，他們會有兩個人在持球人身邊，另外三個人就需要離開各自防守對象去輪轉，這就帶來籃板機會。」因此湖人在包夾亞歷山大時，剩下的三名球員必須擴大防守範圍，還得努力輪轉，但不管如何都會讓防守陣型出現空隙。對此，前球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）也直言，包夾只有在雷霆「投不進球」時才可以成立，意指雷霆若投籃命中率維持高水準，那湖人的包夾就是做白工。對於亞歷山大遭到兩人防守，但卻能創造6助攻，戴格諾特則說，「如果球從包夾中傳出來，我們需要在投籃和攻擊時保持侵略性。」、「而當我們完成出手後，在這些情況下也必須衝搶籃板，因為會有籃板機會，我認為我們在這些方面做得不錯。」面對高壓防守，雷霆在該戰表現亮眼的霍姆格倫（Chet Holmgren），也轟下24分，是隊中最高，連年僅22歲的替補球員麥凱恩（Jared McCain）僅上場15分鐘也有12分的表現，展現雷霆板凳實力。