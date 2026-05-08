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金州勇士隊在本賽季附加賽失利、無緣季後賽後，球隊的未來走向成為聯盟熱議焦點。傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）近日在節目中語出驚人，直言勇士王朝已經徹底結束，並公開建議柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）若想再拿冠軍，唯有離開金州一途。本賽季的勇士隊飽受傷病與狀態下滑困擾。當家球星柯瑞因膝傷（Runner's knee）缺陣達39場，巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）則因膝傷賽季報銷，而格林也顯露出歲月不饒人的衰退跡象。巴克利在本周的《Inside The NBA》節目中，當著代班主持的格林面前直言不諱：「勇士隊的時代結束了，這沒有任何不尊重的意思。每一支偉大的老球隊都會走向終結。你們有過輝煌的征程，但現在老了，克萊·湯普森（Klay Thompson）也離開了。你和柯瑞都正處於職業生涯的尾聲，時代已經超車了。」巴克利進一步質問：「你覺得明年你們會更健康嗎？不，你們只會變得更老。」他隨後向兩人喊話，若想維持競爭力奪冠，必須做出離隊的艱難決定。格林在下個賽季擁有球員選項，這意味著他有權利跳出合約，加盟更有爭冠實力的隊伍擔任核心角色球員。而柯瑞的合約雖然還有一年，且今夏具備續約資格，他在季後賽出局訪談中曾表態，希望能再多打幾個賽季，並傾向於留在金州。面對巴克利的毒舌，格林雖然理解球隊目前的處境，但也展現幽默感反擊。他同意與柯瑞、總教練科爾（Steve Kerr）在賽季結束後的擁抱確實像是一個時代的終結，但他隨即調侃巴克利：「我的目標是不要讓自己看起來像當年穿著休士頓火箭球衣的你（指巴克利職業生涯末期轉隊卻無緣奪冠的樣子）。」除了球員異動，勇士隊與總教練柯爾的續約談判也處於關鍵時刻，科爾預計很快會與球團討論未來去向。在核心成員年事已高、傷病隱憂加劇的情況下，這支曾統治聯盟的強權是否會聽取巴克利的建言拆解重建，將是休賽季最大的看點。