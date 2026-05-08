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▲美媒建議塞爾提克用布朗換取邁阿密熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）。（圖／美聯社／達志影像）

▲塞爾提克總裁史蒂文斯在5月6日的賽季結束記者會上坦言，球隊必須採取進一步行動重返爭冠行列。（圖／美聯社／達志影像）

波士頓塞爾提克在季後賽首輪遭費城76人淘汰後，球隊陣容的補強成為焦點。由於陣中中鋒克塔（Neemias Queta）與武切維奇（Nikola Vucevic）在季後賽表現掙扎，綠衫軍對頂級禁區戰力的渴望已推向頂點。對此，美媒《98.5 The Sports Hub》記者柯林·甘迺迪（Colin Kennedy）提出了一項大膽的「1換2」交易方案，建議送走明星前鋒杰倫·布朗（Jaylen Brown）以換取熱火隊球星阿德巴約（Bam Adebayo）。甘迺迪提出的具體交易細節如下：塞爾提克獲得：阿德巴約（Bam Adebayo）、戴維昂·米契爾（Davion Mitchell）。熱火獲得：杰倫·布朗（Jaylen Brown）。甘迺迪分析指出，這筆交易能解決塞爾提克對頂級中鋒的急迫需求，同時也能處理掉布朗剩餘3年2.85億美元的高額合約。對布朗而言，前往邁阿密擔任進攻首選，並在名帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）麾下效力，也是一個不錯的選擇。除了與熱火的交易提案，甘迺迪也提出了另一項涉及紐奧良鵜鶘的「非超級球星對等交換」方案：塞爾提克送出布朗，換回德強泰·莫瑞（Dejounte Murray）與崔·墨菲三世（Trey Murphy III）。儘管交易傳聞滿天飛，甚至名人堂球星麥葛瑞迪（Tracy McGrady）爆料布朗對球團感到「沮喪」，但布朗本人已在5月6日的直播中親自闢謠。布朗強調：「我熱愛波士頓。如果由我決定，我願意在這邊再打10年。」他對於籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）必須親自回應這些流言感到遺憾，並重申兩人關係良好。塞爾提克總裁史蒂文斯在5月6日的賽季結束記者會上坦言，球隊必須採取進一步行動重返爭冠行列。他表示將在選秀與自由市場中尋求平衡，力求讓球隊變得更好。目前外界普遍預測塞爾提克將在2026年選秀大會中優先補強禁區。根據《The Athletic》專家山姆·韋瑟尼（Sam Vecenie）的模擬選秀，塞爾提克有望以第27順位挑選來自北卡羅萊納大學的7呎長人亨利·維薩（Henri Veesaar）。維薩本季場均貢獻17分、8.7籃板，且具備42.6%的三分球命中率，其優異的傳球與外線投射能力，被視為能完美填補綠衫軍禁區空缺的理想人選。