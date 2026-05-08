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▲瑞迪克強調，雖然里夫斯受到斜腹肌傷勢影響，但面對全聯盟防禦最強悍的雷霆隊，湖人沒有犯錯的餘地。（圖／美聯社／達志影像）

▲面對自己災難級的表現，里夫斯在賽後將責任扛在肩上。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊在西區準決賽首戰不敵奧克拉荷馬雷霆，其中後衛里夫斯（Austin Reaves）極其低迷的表現成為失利主因。面對球隊的困境，一向言辭犀利的總教練JJ·瑞迪克（JJ Redick）並未護短，他在賽後給出了冷酷且誠實的評價，而里夫斯也承諾將在第二戰做出調整。在唐西奇（Luka Doncic）持續因傷缺陣的情況下，里夫斯本應承擔更多進攻重擔，但他全場16投僅3中，三分球更是5投0中顆粒無收。這已經是他連續射失的第14顆三分球，且單場出現了4次失誤。對此，以講話直接著稱的總教練瑞迪克表示：「他打得不好，這很明顯。但我相信他會反彈，他是一名偉大的球員。」瑞迪克強調，雖然里夫斯受到斜腹肌傷勢影響，但面對全聯盟防禦最強悍的雷霆隊，湖人沒有犯錯的餘地。儘管湖人在數據上成功限制了雷霆球星亞歷山大（SGA），讓他僅得18分並發生7次失誤，但瑞迪克認為防守端仍有優化空間。「我們針對SGA的防守有些部分做得很好，但有些部分還不夠清楚，我們需要為球員創造更好的防守戰術透明度。」瑞迪克更指出一個致命傷：在SGA下場休息的時段，雷霆的正負值竟然高達+9。「當他不在場時，雷霆的打法非常獨特，我們至少要在那個階段與對方持平。」面對自己災難級的表現，里夫斯在賽後將責任扛在肩上。他表示雷霆的防守確實給予極大壓力，但他其實已經多次切入到自己熟悉的出手點，只是未能把握。「最簡單、也最直接的策略就是『多投進一些球』，」里夫斯無奈地自嘲道。他指出，湖人在首戰獲得了不少空檔機會卻未能轉化為得分，而雷霆總能抓住湖人的心理失誤進行反擊。「我必須減少失誤，對方的對球壓迫非常出色，我必須確保自己能穩穩把球投出去，給球隊得分的機會。」湖人與雷霆的系列賽第二戰將於台灣時間5月8日舉行，里夫斯能否如瑞迪克所言「觸底反彈」，將是湖人能否扳平大比分的關鍵。