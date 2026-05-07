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2026年世界桌球團體錦標賽8強賽今（7）日開打，中韓女團大戰備受矚目，雖南韓申裕斌第一點遭王曼昱完封，但第二點20歲小將金娜英展現極強韌性，一度以局數2比1領先孫穎莎，差點逼退世界球后，可惜最後未能守住勝果，中國女團靠著強大的整體戰力，以點數3：0完封南韓闖4強。而日本男團則是由張本智和獨贏兩點、松島輝空擊敗邱黨，最終日本3：1擊退德國，挺進4強保底銅牌，若台灣能擊敗瑞典將有機會與日本在4強賽交鋒。南韓隊今日派出隊上實力最堅強的申裕斌擔任開路先鋒，對上中國名將王曼昱。然而申裕斌開局顯然未能進入狀況，首局僅拿1分，最終遭王曼昱直落三以11：1、11：4、11：4迅速收下第一點。戰況在第二點迎來高潮，現任球后25歲孫穎莎對決20歲南韓小將金娜英，兩人世界排名相差30名，原被預期兩人實力懸殊，但金娜英展現小將實力，在丟掉首局後連追兩局，成功回擊孫穎莎具備男單威力的進攻，並抓住孫穎莎的主動失誤快速得分，讓球后陷入苦戰。關鍵第四局孫穎莎穩住陣腳大比分扳平，來到決勝第五局，雙方一路拉鋸，最終孫穎莎憑藉豐富經驗驚險勝出，最終以11：7, 7：11, 7：11, 11：4, 11：9為中國隊守住關鍵點數。第三點由南韓朴佳賢交手世排第8的王藝迪，朴佳賢雖在第三局以12：10強勢扳回一城，避免遭到完封，但王藝迪在第四局隨即加強進攻節奏，以11：2懸殊比分關門，也宣告中國女團正式收下4強門票。南韓女團雖然本次在8強止步，但陣中金娜英等新秀的表現令人耳目一新，未來實力不容小覷。而實力雄厚的中國隊在度過孫穎莎的驚險時刻後，下戰將對決法國與羅馬尼亞的勝方。第一點由世界排名穩居第3的張本智和對決第13的杜達（Benedikt Duda），張本從開局就展現強大進攻火力，幾乎不給對手喘息機會，以連續三個11：4、11：4、11：6迅速為日本隊拔得頭籌。隨後進行的第二點成為全場轉折點。日本新生代好手松島輝空挑戰德國直拍名將邱黨（Dang Qiu），松島在先丟一局的情況下毫不畏縮，第二局以11：2強勢扳平，隨後在關鍵第三局頂住壓力，以12：10逆轉戰局，最終局更以11：5關門，成功為日本隊搶下聽牌優勢。雖日本隊戶上隼輔對決老將法蘭茲卡（Patrick Franziska）繼小組賽後再度失利，但第四點雙方的「一哥」對決，由張本智和交手邱黨，兩人雖都是二度上場，但仍維持專注力，前兩局張本以12：10、15：13險勝，邱黨雖然保持快速回擊，但第三局9：11不敵張本智和，張本也在賽後表示很開心能夠帶領球隊奪得獎牌。最終日本以點數3：1力退由前37歲德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）擔任教練的德國隊，搶到4強門票。此外，台灣男團將在明（8）日凌晨2點半於8強戰將交手瑞典，若順利晉級4強不僅保底銅牌，也將與日本對決，有望報小組賽連敗之仇。