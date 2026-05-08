我是廣告 請繼續往下閱讀

日本強投今井達也休賽季以3年5400萬美元（約合新台幣16億）加入休士頓太空人，展開大聯盟生涯，首年表現悲慘、生活上更遭遇不少難處，不僅短時間就換了3個翻譯，還曾透露「完全沒朋友」，昨戰與道奇賽前，今井達也被拍到與山本由伸交換意見，結束後受訪坦言安心不少，「這段時間我犯了很多錯誤，我希望可以從中吸取教訓，不辜負大家的期望。」現年27歲的今井達也，開季至今3場先發合計僅吃下8.2局，防禦率高達7.27，被打出7支安打、11次保送與13次三振，WHIP（每局被上壘率）高達 2.08，主要是控球陷入掙扎，讓他在上月以右臂疲勞為由，進入傷病名單。今井達也開季不久受訪時，曾自曝在美國生活遇到困難，不僅環境上不適應，也因為自己個性比較內向，完全交不到朋友，直白的陳述讓當時受訪氣氛一度陷入尷尬。總教練艾斯帕達（Joe Espada）稍早則透露，今井達也即將重回先發輪值，近期已經隨隊一起訓練，今井達也本人則表示，「我並不擔心，我會盡全力投好每一場比賽，每天都把自己準備好。」昨日賽前，他被拍到與同齡的山本由伸聊天，今井達也笑說，跟山本由伸聊天後自己安心不少，「我發現就算是世界大賽MVP，來到美國第一年也會經歷掙扎，這讓我感覺更安心一點了。」今井達也最近一次出賽在3A，該戰他先發主投3局，被打出1支安打，送出3次三振，失1分，帳面上表現不俗，但實際上他也出現多達5次保送，顯示出控球方面的問題。 「這一切都是全新體驗，往往都會需要一些時間，更重要的是我如何找到自己的風格。」「這段時間我犯了很多錯誤，我希望可以從中吸取教訓，不辜負大家的期望。」在美國的第一年，今井達也面臨許多挑戰，包括環境、人際關係，甚至是球場上的規則，如投球時間限制等等，但相比之前略帶自嘲，這次今井達也表現出更積極的態度。「我當初選擇來美國打球，是因為我想體驗不同的人生。我希望把所有順境與逆境都記下來，不斷提升我自己。」