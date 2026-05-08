中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（8）日同樣為三地開打，前日擊敗味全龍終止3連敗的黃衫軍中信兄弟，回到主場迎接與台鋼雄鷹3連戰，推出防禦率王勝騎士（Mario Sanchez）先發，交手洋投艾速特（Eric Stout），新莊棒球場則由富邦悍將交手味全龍，同樣是魔力藍（Shawn Morimando）與鋼龍（Andrew Gagnon）洋投對決，樂天桃猿則在主場面對統一7-ELEVEn獅挑戰，由本土王牌曾家輝掛帥先發交手獅帝芬（Jackson Stephens）。NOWnews》整理出5月8日中職「轉播、戰績、賽程與數據」一次看，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍新莊賽事先發投手對戰資訊

📍新莊賽事轉播資訊

📍桃園賽事先發投手對戰資訊

📍桃園賽事轉播資訊

📍洲際賽事先發投手對戰資訊

📍洲際賽事轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月8日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 26 17-9-0 0.654 -
2 統一獅 26 14-11-1 0.560 2.5
3 台鋼雄鷹 27 14-12-1 0.538 3
4 富邦悍將 24 12-12-0 0.500 4
5 樂天桃猿 25 10-14-1 0.417 6
6 中信兄弟 26 8-17-1 0.320 8.5
天空龍空襲新莊城堡　悍將能否逆襲勝出？

🟡新莊賽事、開賽時間18：35

富邦悍將目前排名第4，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽5場，拿下1勝2敗，防禦率2.17。本季魔力藍與樂天桃猿有過1次交手，主投5局失3分，全都是非自責分，最終苦吞敗投，對戰防禦率仍是0。

味全龍目前排名第1，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽6場，拿下1勝3敗，防禦率2.83。鋼龍本季與富邦悍將有過1次交手，主投6局被打出7安打、包含3轟失掉5分，最終輸球坐收，對戰防禦率7.50。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideoHami VideoELTA緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲富邦悍將推出王牌左投魔力藍先發，期望拿下2連勝。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將推出王牌左投魔力藍先發，期望拿下2連勝。（圖／富邦悍將提供）
統一獅、桃猿正面交戰　曾家輝表現成焦點

🟡桃園賽事、開賽時間18：35

樂天桃猿目前排在第5，今日推出本季先發出色的年輕強投曾家輝登板，他本季出賽4場，拿下1勝，防禦率3.10。他今年首度交手統一獅，去年則有1場出賽紀錄，主投4局被打出1安打無失分。

統一獅目前排名第2，今日由王牌洋投獅帝芬先發，本季出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率6.55雖然偏高，但唯一一勝就是對樂天桃猿拿下，該戰他主投7局只被打出3支零星安打，狂飆7K無失分。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideo緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲曾家輝今年成為中職土投大驚奇，上周先發也順利奪下首勝。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.11）
▲曾家輝今年成為中職土投大驚奇，上周先發也順利奪下首勝。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.11）
兄弟剛止敗又遇上台鋼雄鷹　上周交手僅拿1勝

🟡洲際賽事、開賽時間18：35

中信兄弟目前排名墊底，今日推出王牌勝騎士先發，本季出賽5場豪奪3勝，防禦率僅1.06。勝騎士上周才剛對台鋼雄鷹先發，主投7局被打出9安打無失分，順利奪下勝利。

台鋼雄鷹目前排名第3，今日由洋投艾速特登板，本季出賽4場拿下1勝1敗，防禦率1.96。他今年對中信兄弟先發1場主投6局僅失2分，可惜等不到打線支援，最終苦吞敗投。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲艾速特今年依舊是台鋼雄鷹最穩定的洋投之一，今日再度交手中信兄弟，盼望今年對戰首勝入袋。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.09.06）
▲艾速特今年依舊是台鋼雄鷹最穩定的洋投之一，今日再度交手中信兄弟，盼望今年對戰首勝入袋。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.09.06）
❗️5/8中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：23至24度

降雨機率：40%

📍桃園棒球場（室外球場）

氣溫：22至23度

降雨機率：50%

📍洲際棒球場（室外球場）

氣溫：24至25度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。 

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。