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洛杉磯湖人在季後賽第二輪首戰慘敗給奧克拉荷馬雷霆後，今（8）日即將迎來系列賽第二戰。若湖人必須帶著0：2落後回主場，壓力將不堪設想；若能搶下一勝，氣勢將有望全面翻盤。在全城緊盯唐西奇（Luka Doncic）傷情的同時，湖人高層勢必也要開始佈局這個可能定義隊史未來的休賽季。根據《The Athletic》選秀專家在最新的模擬選秀中指出，湖人有可能在今年選秀會上鎖定全能前鋒艾倫（Amari Allen），試圖解決長年的側翼深度問題。本賽季湖人的中鋒位置表現起伏，艾頓（Deandre Ayton）的發揮未達預期，讓內線防守成為漏洞。隨著賽季接近尾聲，湖人今年夏天預計擁有超過5000萬美元的薪資空間，其中包含詹姆斯（LeBron James）合約到期後的5260萬美元彈性空間。然而在追求大牌球星之餘，透過選秀尋找高CP值的戰力也是總管佩林卡（Rob Pelinka）的策略重點。湖人目前持有2026年首輪選秀權，在戰績排序下，預計順位會落在首輪末段。《The Athletic》選秀專家Sam Vecenie在最新的模擬選秀中，預測湖人將在第24順位選入來自阿拉巴馬大學的20歲前鋒艾倫（Amari Allen）。Vecenie評價：「艾倫是球探眼中的『瑞士刀』型側翼，他就像年輕版的哈特（Josh Hart），除了籃板能力非常出色之外，在場上什麼都能做一點。」NBA球隊對於能運球、傳球、投籃，且具備側翼防守身材的球員永遠不嫌多，這正是艾倫被視為湖人完美補強拼圖的原因。艾倫本季在NCAA賽場表現亮眼，場均繳出11.4分、6.9籃板、3.1助攻，外加1抄截與接近1火鍋的全面數據。他在今年1月對陣范德堡大學一戰更打出代表作，單場狂轟25分、11籃板，外帶4助攻，且全場12罰全中，展現出強大的心理素質與能量。《ESPN》記者Jeremy Woo曾在報導中質疑他的進攻上限，但同時也肯定他的組織潛力與防守本能。對於目前的湖人而言，在擁有唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）以及步入生涯末期的詹姆斯（LeBron James）之後，球隊急需的是這種不佔球權、能量十足的全能綠葉，而非另一名持球核心。