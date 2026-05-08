中華職棒味全龍今年球季「跑不停」，截至今（8）日賽前，龍隊共發動41次盜壘，累積36次盜壘成功、5次失敗，成功率高達88%，近期龍隊選手受訪時，都提到一軍攻擊統籌教練彼得森（Tyger Pederson）帶來的幫助很大。彼得森受訪時直言，得分除了打擊之外，還有「跑壘」，「攻擊不只是單方面，打擊跟跑壘都可以對對手施加壓力。」彼得森說，要讓選手養成「當學生」的感覺，去解讀、學習比賽，教練團則是協助提升選手棒球IQ。

我是廣告 請繼續往下閱讀
龍隊團隊盜壘成功率逼近9成　攻擊統籌教練彼得森執教獲好評

龍隊5月4日賽前發動36次盜壘嘗試，共成功34次，僅失敗2次，不過本週前2場比賽，龍隊5次盜壘嘗試卻有3次失敗，總計團隊累積36次盜壘成功、5次失敗，成功率88%仍相當高。在聯盟盜壘排行榜，前10名就有5位是龍隊球員，其中郭天信與張政禹皆以9次並列盜壘王。

近期採訪龍隊球員關於盜壘的議題時，選手們都會特別提到1位教練的協助，是今年初次來台執教的一軍攻擊統籌教練彼得森。彼得森過去的執教經歷不僅僅是打擊，在聖路易紅雀體系時是打擊教練，但也當過一、三壘跑壘指導員；2023年經典賽在以色列隊也是三壘指導員兼跑壘教練，並協助隊上打擊，在西雅圖水手體系的3年也是涵蓋打擊與跑壘。

跑壘小細節能影響結果　彼得森：「選手從成功與失敗中學習」

彼得森表示，團隊的盜壘意識是從春訓一開始就有所準備，「無論成功或失敗，都從這些案例中去學習，讓球員了解（盜壘）概念是什麼，讓他們去為此準備。」

彼得森透露，自己在選手時期，在跑壘這塊算是強項，「但我也是退役當教練後，才更發現跑壘有一些小細節，而這些小細節可以左右結果，這點我覺得更重要。」

得分除了打擊之外還有「跑壘」　彼得森：「提升選手棒球IQ」

彼得森認為，龍隊的野手群都很聰明，也不會吝嗇分享資訊，「他們看到的東西或經驗上的分享，我覺得隊上的球員做得非常好，教練團其實就從旁稍微協助。」彼得森說，自己從小就喜歡研究如何得分，「得分除了打擊之外還有『跑壘』，攻擊不只是單方面，打擊跟跑壘都可以對對手施加壓力。」

彼得森認為，最重要的教練經驗，是要讓選手養成「當學生」的感覺，去解讀、理解跟學習比賽，「因為比賽中有很多變化，教練團會做很多功課、溝通，來提升選手的棒球IQ。」彼得森說，龍隊教練團、選手都很開放、接受新東西，因此合作起來非常愉快。

相關新聞

郭天信也是棒球板「鄉民」！知道與劉基鴻寫中職紀錄：我PTT常客

評價洋砲不能只看1個月！葉君璋深度分析：魔鷹等級需要一點運氣

張政禹再預測NBA季後賽第2輪！「湖人迷」卻看好雷霆：希望打我臉

中職37年首見紀錄！郭天信、劉基鴻「頭尾開轟」　兄弟意外成苦主

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...