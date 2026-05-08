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中華職棒味全龍今年球季「跑不停」，截至今（8）日賽前，龍隊共發動41次盜壘，累積36次盜壘成功、5次失敗，成功率高達88%，近期龍隊選手受訪時，都提到一軍攻擊統籌教練彼得森（Tyger Pederson）帶來的幫助很大。彼得森受訪時直言，得分除了打擊之外，還有「跑壘」，「攻擊不只是單方面，打擊跟跑壘都可以對對手施加壓力。」彼得森說，要讓選手養成「當學生」的感覺，去解讀、學習比賽，教練團則是協助提升選手棒球IQ。龍隊5月4日賽前發動36次盜壘嘗試，共成功34次，僅失敗2次，不過本週前2場比賽，龍隊5次盜壘嘗試卻有3次失敗，總計團隊累積36次盜壘成功、5次失敗，成功率88%仍相當高。在聯盟盜壘排行榜，前10名就有5位是龍隊球員，其中郭天信與張政禹皆以9次並列盜壘王。近期採訪龍隊球員關於盜壘的議題時，選手們都會特別提到1位教練的協助，是今年初次來台執教的一軍攻擊統籌教練彼得森。彼得森過去的執教經歷不僅僅是打擊，在聖路易紅雀體系時是打擊教練，但也當過一、三壘跑壘指導員；2023年經典賽在以色列隊也是三壘指導員兼跑壘教練，並協助隊上打擊，在西雅圖水手體系的3年也是涵蓋打擊與跑壘。彼得森表示，團隊的盜壘意識是從春訓一開始就有所準備，「無論成功或失敗，都從這些案例中去學習，讓球員了解（盜壘）概念是什麼，讓他們去為此準備。」彼得森透露，自己在選手時期，在跑壘這塊算是強項，「但我也是退役當教練後，才更發現跑壘有一些小細節，而這些小細節可以左右結果，這點我覺得更重要。」彼得森認為，龍隊的野手群都很聰明，也不會吝嗇分享資訊，「他們看到的東西或經驗上的分享，我覺得隊上的球員做得非常好，教練團其實就從旁稍微協助。」彼得森說，自己從小就喜歡研究如何得分，「得分除了打擊之外還有『跑壘』，攻擊不只是單方面，打擊跟跑壘都可以對對手施加壓力。」彼得森認為，最重要的教練經驗，是要讓選手養成「當學生」的感覺，去解讀、理解跟學習比賽，「因為比賽中有很多變化，教練團會做很多功課、溝通，來提升選手的棒球IQ。」彼得森說，龍隊教練團、選手都很開放、接受新東西，因此合作起來非常愉快。