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▲味全龍洋投梅賽鍶去年效力統一獅，本季改披龍袍，他笑說目前在台北的生活與在台南差不多，不過有發現天母住了很多外國人。（圖／味全龍提供,2026.4.28）

中華職棒味全龍洋投魔神龍（Marcelo Martinez）與梅賽鍶（C.C. Mercedes）過去曾效力樂天桃猿與統一7-ELEVEn獅，2人今年改披龍袍後，成為「天龍國」的一員。魔神龍接受《NOWnew》採訪時表示，台北非常方便，休假會與妻子到西門町等景點逛逛，梅賽鍶則說，搬到台北後生活與在台南差不多；不過2人都發現天母街上有很多外國人，梅賽鍶笑說，有時候還會在公園遇到講西班牙語的居民。魔神龍2024年來台發展，前2個球季效力桃猿，本季則是改披龍袍，也因此居住地從桃園搬到天母。魔神龍表示很喜歡天母，「我覺得台北非常方便，我們會去西門町之類的地方逛逛。我和我太太也會趁休假去探索台北不同的角落，去不同的餐廳，盡量不一直待在家裡，而是多出去看看。」魔神龍笑說，他有注意到天母的街上有更多外國人散步時常能聽到有人在說英語，雖然我不會特別去跟人家搭話、練習自己的英文，但我感到很開心，看到台灣與台北這麼受到外國人的歡迎。」梅賽鍶2017年就赴日職討生活，前後效力過巨人隊、羅德隊，去年首度來台加盟獅隊，不過季中被韓職挖角，僅在台灣待半年就離開，今年梅賽鍶回到中職，改加盟龍隊，從「古都」府城搬到「首都」台北。梅賽鍶說，從台南搬到台北，有很多事情可做，「因為便利性提高，現在住在城市附近，離球場也近，這對我和我的家人來說都方便許多，像是交通與生活機能。」梅賽鍶透露，過去在台南休假時，也會跟家人去市區逛逛，搬到台北後的生活其實也差不多，「在這裡也一樣，會帶小孩和老婆出去散步、吃東西，享受放假的時間。」梅賽鍶笑說，以前不知道天母是外國人的聚集地，感到滿驚喜的，「但實際住下來後感覺很好，雖然我常活在自己的世界裡，但確實發現這裡有很多外國人，甚至在公園還會遇到講西班牙語的人。」