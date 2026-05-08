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金州勇士隊與總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）的續約談判已進入關鍵階段。根據記者布雷特·西格爾（Brett Siegel）報導，勇士球團希望在5月11日凌晨3點舉行的樂透抽籤儀式之前，正式決定科爾的去留。目前各界普遍認為，這位帶領勇士奪下四冠的功勳教頭將會重返球隊。科爾的合約將於今年夏天到期，目前他正與球隊老闆拉科布（Joe Lacob）及總經理鄧利維（Mike Dunleavy）就球隊未來的發展方向進行討論。雖然去留尚未正式官宣，但美媒指出，目前的意向與普遍感覺均表明科爾將會回歸。勇士前鋒卓蒙德·格林（Draymond Green）週三在電視節目中也表達了樂觀態度。格林表示：「我認為並希望他能回來。我知道他還想執教，所以只要他還有這份意願，我覺得他就會回歸。」有趣的是，格林在表達希望科爾回歸的同時，也重申了日前引發爭議的「耽誤論」。他曾提到科爾在進攻端的戰術佈置對他的職業生涯有所阻礙，格林對此回應：「那是我的肺腑之言（That's my truth）。我認為世界上每個球員都對教練有過怨言，我不怕表達這一點。」儘管如此，格林強調這並不影響他對科爾的尊重。他表示在那段四分鐘的音檔中，大部分時間都在讚美科爾對他的影響，包括教導他如何贏球，並讓他成為一個更好的人。在節目中，傳奇球星查爾斯·巴克利（Charles Barkley）再度看衰勇士，認為核心球員年事已高（柯瑞38歲、巴特勒37歲、格林36歲），奪冠之窗已經關閉。對此，格林並未全盤否認，他提到了賽季結束時與柯瑞及科爾的擁抱。「我們那個擁抱是有原因的，我們並不遲鈍，這可能就是終點了。」格林語帶感傷地回應，但他隨即也以幽默反擊巴克利，戲稱自己的目標是「不要在職業生涯末期，看起來像當年在休士頓火箭隊球衣裡的你」。