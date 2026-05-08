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隨著金州勇士隊總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）的去留尚不明朗，勇士新任主帥的人選已開始浮現。根據《Front Office Sports》與NCAA專家報導，剛帶領密西根大學奪下全國冠軍的總教練達斯蒂·梅伊（Dusty May），已被視為接替科爾的潛在候選人。梅伊在2026年賽季帶領密西根大學狼獾隊表現優異，不僅闖進八強，更一舉奪下NCAA全國冠軍。然而，這位冠軍教頭目前傳出已成為NBA球隊鎖定的目標。報導指出，梅伊不僅是奧蘭多魔術隊總教練的候選人，若科爾最終決定不回歸勇士隊，梅伊也有意願接下這支NBA王朝球隊的教鞭。儘管梅伊曾表示他將留在密西根大學，且雙方已達成合約的大框架，但關鍵在於他尚未正式簽署新合約。梅伊此前曾指出，合約預計在7月簽署，未簽字僅是程序上的「形式問題」，因為他當時甚至不打算考慮其他大學的職位。然而，當時並未有NBA球隊向他招手。隨著勇士隊等NBA職缺出現，專家認為這可能會改變局勢。NCAA專家謝恩·圖特爾（Shane Tuttle）也在社群媒體上爆料，若科爾離職，梅伊正考慮前往金州執教。這對於剛奪冠的密西根大學以及正處於十字路口的勇士王朝而言，無疑是一項震撼性的消息。目前梅伊是否會接受NBA球隊的面试仍是未知數，但隨著NBA各隊主帥職缺尚未補齊，這項傳聞恐怕會持續延燒。對於勇士隊而言，若無法留下科爾，尋找一位具備冠軍基因的新帥來帶領核心球員，將是休賽季的首要任務。目前外界普遍預計科爾會選擇留下，球隊預計在5月11日樂透抽籤之前決定球隊總教練。