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紐約尼克在季後賽次輪取得2：0的領先，但當家前鋒阿努諾比（OG Anunoby）在第二戰末段因腿筋傷勢離場，為系列賽埋下變數。根據最新傷勢報告，阿努諾比躲過了嚴重的肌肉撕裂，目前被列入「出戰存疑（Questionable）」，球隊內部對他在G3出戰76人抱持樂觀態度；然而，醫學專家卻提出嚴正警告，直言尼克此舉簡直是在「玩火」。阿努諾比在G2剩下約2分半鐘時，在一次空切後神情痛苦地走向休息室。根據《ESPN》名記Shams Charania報導，好消息是這次受傷部位是右腿的腿筋，並非左腿舊傷。隨後《SNY》記者Ian Begley也指出，尼克內部在得知傷勢不嚴重後情緒瞬間從「害怕出現最壞狀況」轉為「充滿信心」，甚至有消息人士向《紐約郵報》透露，阿努諾比的傷勢「非常輕微」。因此目前尼克球團樂觀預期，這位季後賽場均21.4分、正負值傲視全聯盟的全能側翼，最快能在G3或G4回到賽場。儘管尼克內部信心滿滿，但運動醫學專家摩斯（Jesse Morse）卻在個人社群媒體X上大潑冷水。他警告，即使只是最輕微的1級拉傷，通常也需要時間修復，若貿然讓球員重返高強度的季後賽，很有可能導致傷勢加劇。摩斯指出：「即使傷勢不到1級拉傷的程度，尼克現在考慮讓他立刻回歸依然是在『玩火』。」他進一步舉例，類似的2級腿筋撕裂曾讓湖人球星唐西奇（Luka Doncic）缺陣超過一個月。一旦阿努諾比在G3再次受傷，不僅本輪系列賽報銷，整個季後賽生涯都可能面臨威脅。尼克迷最擔心的莫過於歷史重演。2024年東區準決賽，尼克同樣在2：0領先溜馬的情況下，阿努諾比在G2遭遇腿筋傷勢，隨後尼克戰力崩盤，最終在搶七大戰慘遭逆轉。如今局勢如出一轍，阿努諾比在季後賽交出投籃命中率61.9%、三分命中率53.8%的外掛級數據，是尼克攻守體系不可或缺的靈魂。在領先2：0的優勢下，尼克教練團究竟會選擇讓他「帶傷上陣」力拚聽牌，還是採納專家建議先行休戰？這項決定將左右今年東區冠軍賽的門票歸屬。